Se “disparan” los precios de carnes; familias limitan consumo

HERMOSILLO, Sonora.- La creciente inflación ha disparado los precios de los alimentos, principalmente de las carnes de res, puerco y pollo, pescados y mariscos, por lo que familias se han visto obligadas a reducir su consumo.

Yo ya no compro la carne de res, hace semanas que no la consumo porque no se puede”, dice Rosa Isela Cárdenas, ama de casa hermosillense, al agregar que “la carne de res ya es un lujo, que nos damos cada caída de una casa”.