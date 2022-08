Se desploma el techo de su casa y don Manuel se queda sin lugar donde vivir

HERMOSILLO, Sonora.- Mientras se preparaba la cena la noche del sábado, Manuel Molina Mazón vio como poco a poco se desmoronaba el techo de la casa en donde vive en la colonia Benito Juárez, el cual lesionó levemente su pierna izquierda.

El hombre de 57 años, quien está en silla de ruedas desde hace dos años a causa de un accidente y una complicación con la diabetes, indicó que fue cerca después de las 20:00 horas cuando colapsó la vivienda.

Estaba en la cocina, yo ya sabía que el techo estaba mal pero me están prestando esta casa para vivir y por mi condición no puedo hacer mucho”, comentó el hombre, quien vive solo.

Llegó la señora de la casa con muy mala actitud para que yo pague los daños, pero yo no tengo cómo pagar, así estaba la casa desde que me la prestó”.

Abajo de un árbol por fuera del domicilio, Manuel esperó a que otros vecinos le ayudaran a sacar sus pertenencias, mientras él hurgaba entre los artículos para rescatar lo posible.

No tengo empleo, soy discapacitado, no he podido trabajar. Me ayudan algunos vecinos del lugar con dinero o comida, pero de momento lo que me urge es donde vivir. No tengo pensión ni nada”, dijo.