Hermosillo: Pide apoyo para reconstruir su vivienda

HERMOSILLO, Sonora.-A más de un mes de haber perdido su hogar a causa de un incendio, María Remedios Santillán Martínez solicita apoyo de la comunidad, ya sea económicamente o con víveres, ya que en el incidente lo perdió todo.

Fue el pasado 30 de junio, alrededor de las 20:30 horas, cuando la mujer, de 54 años de edad, perdió las pocas pertenencias que tenía tras registrarse el incendio de su vivienda ubicada en las calles Torrent, número 14-A, entre Quintanar y Las Palmas, de la colonia Real del Carmen.

María Remedios vive con sus dos nietecitos, de 8 y 12 años de edad, según platicó, y el día del incidente los había dejado con uno de sus vecinos, ya que ella tenía que ir al hospital, pero jamás se imaginó que al llegar encontraría su casa hecha cenizas.

Yo fui al hospital y le dejé a mis nietos con mi vecino, que es payasito, y como a las 09:00 de la noche llegué y me dice una vecina: ‘China, se te está quemando la casa’, pero ya en esos momentos no quedaba nada”, externó.

Tras lo ocurrido, una de sus vecinas le ofreció quedarse en su casa, junto con sus nietos, y desde entonces, Remedios y los menores están durmiendo bajo un techo, pero le gustaría recibir apoyo por parte de las autoridades y la ciudadanía para poder iniciar nuevamente un hogar.

“Me da mucha vergüenza estar pidiendo apoyo, pero ya no hallo la puerta. Mi vecina es muy linda y me dio posada, pero ya es mucho, me da vergüenza porque no es mi casa. Yo salgo a vender dulces y hago lo que puedo, pero no nos alcanza, nos quedamos con lo que traíamos puesto”, aseguró.

SU SUEÑO ES QUE SUS NIETOS SIGAN ESTUDIANDO

El sueño de María Remedios es que sus nietos sigan estudiando y que sean personas de bien, que se alejen de las calles y que tengan la educación que tal vez no pudo tener ella, como así lo expresó, por tal motivo pide apoyo, tanto para sus nietos como para ella.

Lo más importante, dijo, es conseguir que la casa se limpie, ya que en la actualidad, el predio fue tomado como basurero clandestino después de que se incendió y le gustaría limpiar todo para poder regresar a su hogar.

Otra de las peticiones que María Remedios hace, tiene que ver con los útiles escolares, ropa y alimento para sus nietos, ya que pronto iniciarán las clases y no sabe si podrán regresar a la escuela.

AYUDA