Se asfixia Hermosillo, le urge arborización

HERMOSILLO, Sonora.- El rápido crecimiento de los fraccionamientos y espacios de concreto, en contraste con la poca forestación en la ciudad, ha provocado el déficit superior al 50% de áreas verdes en Hermosillo, señaló el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán.



Citó como ejemplo que los grandes "pulmones" de Hermosillo, como el antiguo parque donde hoy está Musas, y el espacio con árboles y agua que existió sobre el Vado del Río fueron eliminados en el desarrollo de la capital.



A todo ello, agregó el funcionario municipal, se suma el que muchos de los nuevos fraccionamientos no cumplen con el porcentaje de áreas verdes y se limitan a construir parques como lugar recreativo, pero sin plantar árboles.



"Son cosas que van pasando y que realmente no hemos actuado, no nos han salido las cosas bien en Hermosillo en el aspecto de mejora de nuestro medio ambiente; al contrario, vamos, considero, hacia atrás en muchos aspectos", señaló.



De acuerdo con el Informe de Indicadores 2019 de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, en la ciudad ha aumentado en los últimos años el número de parques, pero al mismo tiempo hay menor cantidad de áreas verdes.



Barraza Almazán explicó que esta diferencia se explica porque puede haber gran cantidad de parques, pero con muy poca o nula presencia de vegetación.



Comparó el caso del parque Copacabana, que cuenta con forestación, con el de la Plaza 16 de septiembre, que es mayormente de concreto.



"La naturaleza del parque debe ser principalmente área verde y no que sea un área de concreto", manifestó, "a lo mejor te sirve para que esté la gente y todo eso, pero lo mejor es combinarlo con árboles".