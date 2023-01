San Pedro y Zamora, las áreas más frías de Hermosillo

HERMOSILLO, Son.- Las bajas temperaturas registradas la madrugada del martes no afectaron significativamente a los pobladores de San Pedro.

María del Carmen Corella Robles, residente de la comunidad, de 66 años, señaló que el frío fue intenso durante el transcurso de la noche; sin embargo, este no afectó sus actividades del día.

“Ayer (lunes) en la tarde hacía un viento heladísimo, sí sentí un poquito, pero nada fuera de lo normal, me eché dos cobijas y ni me levanté en toda la noche, pero sí pienso que hizo un poco más de frío”, narró.

De acuerdo con la residente, fue el área de El Tronconal la que amaneció rodeada de hielo y escarcha, pero sostuvo que supo de ello por el testimonio de los vecinos de San Pedro en redes sociales.

De acuerdo con el reporte meteorológico, San Pedro y Zamora fueron las áreas de Hermosillo en las que se registraron las temperaturas más bajas, con hasta dos grados bajo cero.

José Antonio Durán Orozco, de 64 años, mencionó que temprano en la mañana sentía un frío seco, pero sin hielo en el ambiente, lo cual no le causó mayores problemas.

“En la mañana sí, cuando me levanté estaba helado, pero no hubo escarcha, estaba reseco el frío, solo viento helado, para los que trabajan en las milpas sí hizo frío, pero aquí no, nada de tuberías rotas o gas cuajado”, explicó.