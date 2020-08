Salió de su casa y ya no volvieron a saber de él: Familia busca a Christian David en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-Familiares de Christian David Torres Segura, de 18 años de edad, quien desapareció el pasado fin de semana, solicitan ayuda de la comunidad para poder encontrarlo, ya que desde hace 7 años vive en Estados Unidos y sólo había llegado a Hermosillo de vacaciones.

Mercy Segura, madre del joven desaparecido, comentó que en la tarde del sábado 15 de agosto salió de su casa, portando sólo su celular y ya no volvió a saber de él.

“Como a las 03:00 de la tarde fue a la tienda a comprar dos sodas, dos litros de leche, vino, los dejó y dijo: Ahorita vengo. Se fue y ya desde ahí no vino. Como a las 12:00, ya vi que era tarde y le mandé mensaje, que ya era tarde y que se viniera.

“Lo único que se llevó fue su teléfono, dejó aquí su cartera y no me contestó, y se me hizo raro porque siempre le mando mensaje y me contesta luego, luego, y ese día no me contestó. Como a la 01:00 le marqué y me mandó a buzón y desde entonces me mandó a buzón”, relató.

Se llegaron las 03:00 de la mañana y Mercy pensó que su hijo llegaría a su casa y la venció el sueño, pero al amanecer se percató que Christian David nunca había llegado, fue cuando comenzaron entre los miembros de la familia a salir a buscarlo y preguntar por su paradero sin obtener respuesta.

“Pues salimos mis hijos y yo a buscarlo, porque ellos no viven aquí, ni él (Christian), se graduó de la prepa en Estados Unidos y habían venido de vacaciones, y ya preguntamos si lo habían mirado, pero nadie supo.

“Ya fuimos a la Policía y no está; luego, fuimos al Hospital General y tampoco estaba, y ya fuimos a poner la denuncia policial, pusimos el reporte y todo, y ya hemos hecho todo por encontrarlo y no sabemos nada de él, ojalá nos puedan ayudar”, expresó.

Al momento de su salida, Christian David vestía shorts de color negro, camiseta desmangada deportiva color negro, tenis de color blanco, de la marca Nike, y una pulsera de color verde, blanco y rojo, fabricada por su mamá con “cola de rata”, la cual tenía la letra “D”, con piedritas, que traía puesta en uno de los tobillos.

Para las personas que tal vez hayan visto a Christian David o tengan alguna pista de su paradero, pueden comunicarse a la línea de emergencia 911, a la línea de denuncia anónima 089 ó al teléfono 6623415616, del grupo de Madres en Busca de Nuestros Corazones.