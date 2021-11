Reuniones son posibles en fechas decembrinas, siempre y cuando sean con personas vacunadas: Alberto Monteverde

HERMOSILLO, Sonora.-Las reuniones sociales son posibles en las próximas fechas decembrinas, siempre y cuando sean con puras personas vacunadas, y en lugares abiertos o ventilados adecuadamente, afirmó el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

"Lo que hizo la vacuna es permitir que en una reunión social, donde todas las personas esten vacunadas, si se reunen en un sitio abierto puedan quitarse el cubrebocas, eso el año pasado no lo decíamos ni de cerca, ahora si", mencionó.

La recomendación es que si ya, todos los que se reúnen están inmunizados y en un lugar abierto pueden estar sin el cubrebocas, sin embargo, tienen que seguir manteniendo la sana distancia para evitar riesgos", subrayó.

En lugares que no sean al aire libre las reuniones deberán ser más cuidadosas, dijo, ya que el principal riesgo de contagio de Covid-19 se da en las particulas del virus que están en el aire.

Se recomienda el uso de cubrebocas a personas mayores de 60 años aún cuando estén vacunados

"En lugares cerrados se recomienda que al menos las personas mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos y con obesidad mantengan puesto el cubrebocas, aun cuando estén vacunados, y aunque la convivencia sea con personas vacunadas", recalcó.

"El resto pueden estar sin el cubrebocas, pero tiene que ventilar el lugar y seguir manteniendo la sana distancia; hay que recordar que la ventilación es muy importante, porque el principal problema de transmisión de covid-19 es a través de las gotas de aire", expuso.

Sobre el número de personas, mencionó que este dato ya no es de mayor relevancia, siempre y cuando todos los presentes estén vacunados.

Los únicos que no deben ir, bajo ningún motivo, a fiestas o reuniones son aquellos que no se hayan aplicado el biológico, o tengan algún síntoma respiratorio, como tos, fiebre, estornudos, flujo nasal o pérdida de olfato o gusto, ya que aún cuando estos sean leves, no deben exponerse o exponer a los demás, aseveró el experto.