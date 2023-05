"Rescatando parte de la historia": buscadores de tesoros recuperan valiosos objetos antiguos

HERMOSILLO, Sonora.- Con más de 90 integrantes, el club “Detección Hermosillo, Buscadores de Tesoros y Reliquias” se ha establecido en la capital de Sonora hace más de un año y han encontrado cientos de objetos que alguna vez fueron verdaderos tesoros para las personas.

A pesar que cada uno de ellos cuenta con formas de vida distintas, comparten una afición, que es la de buscar objetos perdidos en lugares inimaginables, pero que muchos de ellos están a la vista de cualquiera.

Omar Verdugo Ruiz, de 42 años y Tomás Vásquez Camacho, de 45, son dos de los integrantes y fundadores de Detección Hermosillo, quienes se unieron hace más de un año para compartir ideas, equipos y, sobre todo, el gusto por buscar tesoros y reliquias.

Un tesoro puede ser muy diferente para una persona y otra. Un tesoro, para nosotros, es encontrar una moneda antigua, de 200 años atrás o más, y ya es un tesoro, no necesariamente es el tesoro que vemos en las películas, que salió una olla con oro”, explicó Vásquez Camacho.

Te puede interesar: “Poder mostrar mi amor a la Patria me mueve": Jorge Raúl, joven sonorense, voluntario del Servicio Militar Nacional

El ingeniero en computación destacó que el club no se formó con la intención de encontrar grandes tesoros como los que se describen en los cuentos de piratas, ni mucho menos con valor económico sino histórico.

Reconoció que sí ha intercambiado objetos que tienen valor económico y que han encontrado por medio de la actividad, pero la mayoría de ellos los conservan y entre las piezas más antiguas de ellas está una medalla que, según dijo, data desde el siglo XVIII.

La afición de buscar tesoros, para Omar Verdugo Ruiz, está influenciada en los programas estadounidenses de búsqueda de tesoros, los cuales siempre veía en sus ratos libres y quiso ser parte de ello.

Tenía inquietudes, en lo personal, de ver como gente buscaba, en programas de Estados Unidos, como andaba con detectores y buscaba monedas y encontraba, y me llamaba mucho la atención, y dije: Me voy a comprar mi detector.

Comencé a buscar monedas, más que nada, porque también colecciono monedas”, dijo, “tengo como unas 600 monedas de México y muchas de ellas me he encontrado, pero también he comprado”.