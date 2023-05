“Poder mostrar mi amor a la Patria me mueve": Jorge Raúl, joven sonorense, voluntario del Servicio Militar Nacional

HERMOSILLO, Sonora.- Jorge Raúl Montaño Rivera, de 19 años y Nereyda Magali Rubio Ibarra, de 29, fueron dos de los jóvenes voluntarios que participaron en la toma de protesta de Bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2004 el día de ayer, siendo para ambos un motivo de orgullo y satisfacción tener este logro.

“Yo empecé hace cuatro meses, en febrero, y es algo que siempre me había llamado mucho la atención, siempre me preguntaba qué se hace en el Servicio Militar y por eso estoy aquí”, contó el joven.

Es algo que me ha gustado mucho, poder mostrar mi amor a la Patria me mueve, y aunque sí ha sido cansado porque no estaba tan acostumbrado al Sol, con la disciplina y todo lo que nos enseñan aquí logras superarlo”, expresó.