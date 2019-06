Rescatan tradición seri al cocinar con harina de mezquite

HERMOSILLO, Sonora.- Hace alrededor de 50 años la harina de mezquite fue desplazada por la de trigo en la comunidad Seri, pero ahora buscan la manera de volver cotidiano su uso, expresó María Cristina Félix.



La mujer de Comcáac que rescató esta tradición ancestral explicó que la harina extraída de la molienda de la vaina del mezquite es saludable al ayudar a bajar los niveles de azúcar.



Relató que la tradición de la harina de mezquite fue desplazada hace 50 años por la harina de trigo pero los miembros de la etnia empezaron a ser propensos a enfermedades como diabetes y la hipertensión.



"Se dieron cuenta de que la harina de trigo no les dio un buen resultado como alimento comparando con la harina de mezquite", relató la mujer originaria del Desemboque.



Apuntó que en junio y julio es cuando recolectan las vainas que da el mezquite, las cuales son conocidas como péchitas y el beneficio que han encontrado es que ayuda a bajar el nivel de azúcar.



"Contiene mucha fibra y es libre de gluten, no contiene grasa, no contiene azúcar, pero sí es dulce por la péchita y aunque lo mezcles con otras harinas no le quita el sabor ni el dulce", aseveró.



OTRAS PREPARACIONES



Cristina Félix explicó que por siglos la harina de mezquite fue utilizada por los seris tanto en el Desemboque como en Punta Chueca, y hacían tales cantidades que las guardaban en sacos para usarla en diferentes comidas.



Detalló que fue usada para elaborar un brebaje de agua fresca, atoles, así como consumirla en polvo.



Afortunadamente han vuelto a retomar esta tradición para que los niños conozcan estos alimentos.



"Estamos dando a conocer esto y la importancia que tiene lo que se ha perdido y que hay rescatarlo, no nada más esta harina sino que también otros alimentos de frutos silvestres que nos ayudan a tenernos bien", resaltó.



Esta singular harina ha sido expuesta en eventos gastronómicos de Italia, Bilbao y Suecia. Hay estadounidenses que acuden por pedidos de hasta 100 libras una vez al año para llevarlos a su país, destacó.



Esta harina es muy versátil y se puede utilizar para realizar desde tortillas hasta pan y pizza.