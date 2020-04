René tiene un nuevo enfoque

Las metas sumamente claras pero también los pies plantados en el suelo es lo que ronda en la mente del ciclista René Corella Braun, quien sabe muy bien que está entrando a la parte más demandante de su carrera.



Al ver que dentro de las pruebas de pista tiene más posibilidades de trascender y alcanzar sus objetivos, el hermosillense ha decidido enfocarse más en esta modalidad, que en la de ruta.



“Ahorita me gustaría una medalla en campeonato Panamericano, en el campeonato del continente, tengo las metas muy claras y tengo los pies sobre la tierra en el sentido de que no voy a ponerme una meta que no voy a lograr.



“Muy probablemente nunca voy a estar en un Tour de Francia, no voy a ser campeón del mundo en la ruta, pero la pista es algo diferente, hay muchas más posibilidades y el año pasado quedé quinto en el campeonato Panamericano y es algo que motiva”, destacó.



Tras algunos años de vivir y competir en Europa, el mexicano decidió cambiar sus entrenamientos y su residencia a Estados Unidos, donde espera tener una mejor logística en cuanto a sus viajes a competir.



“El año pasado vine de Bélgica a Veracruz, viajé 32 horas y 16 horas después ya estaba compitiendo, por eso me vine a Estados Unidos para tener un poquito más de planificación para sacar resultados concretos y reales”, destacó.



A pesar del amor que tiene por la bicicleta, René sabe que también tiene que enfocarse en más cosas, como en empezar a pensar qué es lo que vendrá para él una vez que decida acabar su carrera profesional.



“Estoy en la mejor edad de ser ciclista, sólo que ya tengo también otras metas de vida porque ya voy para 30, ya me gustaría ver qué se puede hacer después de ahí, porque de los 28 a los 34 es cuando el ciclista está más fuerte.



“Económicamente, puedes vivir, pero en relación costo-beneficio siempre sales perdiendo, entonces si pudiera hacer algo por fuera que me siguiera manteniendo en la bicicleta, por mí mejor”, comentó.



Además, el hecho de estar en familia es algo que también tiene alto índice de prioridad en la actualidad, ya que considera que es el único sacrificio real que ha hecho en su carrera.



“Aquí tengo a mis sobrinitos, a mi familia, no tengo ningún sacrificio más que estar con mi familia, pegarme una friega no es sacrificio, pero estar lejos de la familia sí pega, más cuando tienes sobrinos y cada vez los ves más grandes”, detalló.