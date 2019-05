Rejilla destapada es un peligro en la Rinconada de la Cruz

HERMOSILLO, Sonora.- Casi a gritos solicitan apoyo de las autoridades vecinos de la colonia Rinconada de la Cruz, por la falta de una rejilla que representa un peligro para todos, además de la desconsideración de quienes tiran agua sucia y se estanca en el lugar.



El problema está ubicado en el callejón 3 de Mayo y la calle 3 de Mayo, al Oriente de la ciudad, donde hace algunos años el Ayuntamiento colocó una tubería que funciona para desaguar una zona de la colonia en temporada de lluvias, pero ahora el problema es otro.



"Es que este tubo lo pusieron para que cuando lloviera, el agua no se estancara en la parte de arriba, donde yo vivo, entonces lo enterraron y cuando llueve, el agua viene y sale hasta acá, pero desde hace dos años que el canalito no tiene rejilla", explicó Ramón Robles.

Por la calle 3 de mayo y callejón 3 de mayo, de la colonia Rinconada de la Cruz está una alcantarilla que es un peligro.



QUE NO HAY PRESUPUESTO



El vecino en la colonia desde hace más de 61 años destacó que varias veces han reportado al Municipio y les han dicho que no hay presupuesto, mientras los accidentes siguen ocurriendo en el lugar a causa de la zanja profunda que hay.



"Ya se han caído muchas personas ahí, porque en la noche no se ve nada y también han caído carros, es un peligro para todos", dijo.



ESO NO ES TODO



Según los reportantes, el problema no termina ahí, sino que además el comportamiento de una de las residentes causa la molestia de muchas familias.



"Otra, es que la calle está desgastada, porque todos los días tenemos agua estancada aquí, porque una vecina cada vez que lava, echa el agua de la lavadora en el desagüe y viene y recae aquí y se estanca, por eso un vecino tuvo que trozarle un pedazo del concreto para que fluyera el agua", señaló otro de los vecinos.



Los denunciantes resaltaron que la proliferación de moscos y olores fétidos es lo que menos pueden soportar, por lo que exhortan a las autoridades a poner cartas sobre el asunto, ya que supuestamente a la vecina la han multado algunas veces y sigue con el mismo comportamiento.