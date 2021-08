Regreso a clases en Hermosillo: Desaprueban padres firma de carta carta compromiso

HERMOSILLO.- La SEP debería firmarnos una carta compromiso a nosotros, si son ellos los que quieren que los niños vuelvan, opinó un padre de familia, respecto a la Carta Compromiso de Corresponsabilidad que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases.

Consideró que es una forma, de parte de la SEP, de evadir su responsabilidad, agregó Juan Carlos Rodríguez, quien tiene un hijo en primero de secundaria y otro en preescolar, por qué los niños pueden tener su educación virtual como la vez pasada, es algo inaceptable que quieran volver a la escuela en medio de una tercera ola de casos.

Como él, otras madres de familia se mostraron bastante molestas al respecto, ya que señalaron no sentirse conformes con el regreso, ni con el hecho de tener que firmar una carta aceptándolo.

Me parece que es una excusa para justificar el regreso a clases, que no está de manera 100% controlado. Es obvio que las escuelas no son áreas seguras, por eso quieren deslindar responsabilidades, opinó Renata Noriega, quien tiene un hijo en segundo de primaria.