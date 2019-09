Recupera Ruelas su estado físico

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de la lesión que lo dejó fuera de circulación durante casi nueve meses, el lanzador Heriberto Ruelas está listo para aportar su talento en la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.



Tras una operación y largos días de terapia física, el sinaloense se declaró ansioso por regresar a la lomita del Estadio Sonora para defender los colores de la escuadra naranja.



"Desde antes ya he estado haciendo diferentes jugadas de situaciones de toque y todo y desde mucho más atrás fortaleciendo la rodilla, y gracias a Dios en todas las jugadas que he hecho no he sentido ningún tipo de molestia", explicó.



Para el zurdo, la frustración fue una de las cosas más complicadas que vivió en este largo receso forzado, incluso lo que más le costó trabajo retomar fue la confianza en su propio cuerpo, pero es algo en lo que ha trabajado a marchas forzadas.



"Ya se me está quitando el miedo, porque es un miedo el bajar por los toques y eso, ya prácticamente estoy en un 90% en el tema mental, ya no hago las jugadas con miedo, eso es bueno, que se quite el miedo", comentó.



Hasta antes de que sufriera la lesión, Ruelas se mostraba como uno de los mejores relevistas del equipo, incluso se estaba consolidando como preparador para el cerrado, pero eso no le da ninguna esperanza especial de qué rol tomar en el bullpen, ya que sólo busca ayudar al equipo, según comentó.