Recorre kilómetros para vender sus paletas de hielo

HERMOSILLO, Sonora.- Hay personas de la tercera edad que están en la disyuntiva de quedarse en casa o salir a trabajar para poder comer, como el caso de don Jesús Armenta, de 78 años de edad.

Con ansias don Jesús había esperado que el Sol saliera en Hermosillo, después de varios días nublados, para vender paletas de hielo y ganar algo de dinero para comprar alimento.



“Ahorita no estoy tomando medidas, sé que no debería de salir uno, pero tengo que comer ya ahorita ya me voy a retirar”, manifestó.



Por la pandemia del Covid-19 las personas se han encerrado en sus viviendas y no ha tenido suficientes clientes para lograr la venta de las 50 paletas con cuyas ganancias se mantiene.



Al día son decenas de kilómetros que recorre en las avenidas de Hermosillo, hay ocasiones que camina desde la Olivares hasta las colonias del Cerro de la Campana.



“No vendí mucho, pero por lo menos ya comí ahorita, pensé que iba a vender las 50 para comer, pero vendí 10 nomás”, manifestó.



Es el apoyo del adulto mayor del Gobierno federal que recibió en los pasados días, lo tiene tranquilo ante la falta de ventas de paletas de hielo, pero no es suficiente por lo que tendrá que salir a trabajar como cualquier otro día.



Don Jesús indicó que no tuvo hijos y hasta el momento le dan oportunidad de pasar las noches en la paletería para la que trabaja, la cual se ubica en José Carmelo y Callejón Santana.