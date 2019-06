Reconocen trayectoria de científico sonorense

HERMOSILLO, Sonora.- Por su trayectoria académica y de investigación, y sus descubrimientos en el rubro neurocientífico, el sonorense Ranulfo Romo Trujillo recibió ayer el grado "Doctor Honoris Causa" por parte de la Universidad de Sonora.



Al recibir la medalla y el reconocimiento de manos del rector Enrique Velázquez Contreras, el científico destacó sentirse orgulloso por el privilegio de ser galardonado por la institución donde inició su trayectoria.



"No me hicieron llorar, aunque por un momento lo iba hacer", enfatizó Romo Trujillo, para luego dar inicio a su mensaje, en el cual agradeció a la Máxima Casa de Estudios sonorense haberlo propuesto para recibir el reconocimiento.



"Muchas gracias por asistir a este evento, que ciertamente quizás es el más emotivo de mi vida, porque me corresponde recibir esta distinción por parte de mi primera Alma Máter.



"Para mí es un reconocimiento por supuesto impensando, que me llena de orgullo por una sencilla razón: Yo pertenezco a esta geografía y salí de ella cuando tenía 18 años; hice la preparatoria en la Universidad de Sonora, por lo tanto es como el primer amor", acentuó.

Detalla su vida

Durante el evento, el oriundo de Guadalupe de Ures detalló un recorrido cronológico sobre su origen y algunos sucesos que tuvo que enfrentar para encontrar el camino correcto de la educación y convertirse en el científico que es actualmente.



Enrique Velázquez Contreras, rector de la institución, explicó que el neurocientífico se convirtió en el vigésimo primer "Doctor Honoris Causa" de la universidad, por ser un líder a nivel mundial en su campo de conocimientos.



"Esta ceremonia también nos permite celebrar nuestras raíces y sentirnos orgullosos de los logros alcanzados por un sonorense que tanta luz ha ofrecido al País y al mundo entero a través de su investigación.



"El trabajo de investigación desarrollado por nuestro homenajeado es fascinante, ya que se centra en lo que probablemente es el sistema más complejo del universo: El cerebro humano", subrayó.