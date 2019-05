Recolectan 18 toneladas de basura en dos días de Fiestas del Pitic

Son 18 toneladas de basura las que recolectó el Municipio durante los primeros dos días en las Fiestas del Pitic; en esta ocasión las personas muestran una buena actitud y depositan sus desechos en los contenedores, indicó Norberto Barraza Almazán.



El coordinador de Servicios Públicos Municipales destacó que los 80 contenedores, que se ubicaron en el área donde se llevan a cabo las actividades, terminan llenos, lo que refleja el uso por parte de los visitantes.



"Y luego tenemos el área de reciclado, donde la gente está depositando lo que es plástico; entonces el jueves recolectamos siete toneladas y ayer llegamos a las once toneladas, el motivo es que en La Ruina fueron como 18 mil personas, lo que generó algo de desechos.



"Hemos visto un buen comportamiento de la sociedad, esperemos que así como se está viendo se logre ir aumentando o continuar así; en las vacaciones tuvimos muy buena experiencia en Bahía de Kino, la cual se está repitiendo en las Fiestas del Pitic", enfatizó.



Las fiestas no serán "empañadas" por la basura en las calles, puntualizó, y recordó que lo más importante no es limpiar, sino no tirar los desechos fuera de los contenedores.



"Tenemos un personal, que son seis personas que andan caminando", añadió Barraza Almazán, "que básicamente cuando se sorprende a la gente tirando basura les dicen ‘ayúdanos con la limpieza’, porque es una etapa formativa para que tiren los residuos donde debe de ser".