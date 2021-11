Ramón aún sufre tras el atropellamiento que pasó, pero lo que más le duele es la muerte de su esposa

HERMOSILLO.-Don Ramón Reneé Burgos Ocaña, de 77 años, aún tiene secuelas del atropellamiento que sufrió por parte de un vehículo en el año del 2019, pero lo que más le duele es haber perdido a su esposa y la recuerda en cada paso que da.

Explicó que siempre padeció de glaucoma en los ojos y para el año de 1990 perdió la vista por completo, desde entonces se ha dedicado a la venta de escobas y trapeadores.

No me quedó más, mas que vender escobas, salía a las calles a vender, a esquinas, me dejaba mi señora y se venía hacer el negocio y yo me quedaba vendiendo en las taquerías así, inclusive sigo vendiendo escobas, trapeadores, recogedores y es todo lo que hago”, dijo.

Por las tardes a don Ramón Reneé y a su esposa Arcelia Cárdenas Trujillo, que hoy tuviera 79 años, le gustaba salir a pasear, hacían un buen equipo, recordó, porque él empujaba la silla de rueda de la mujer ya que no tenía piernas, y ella lo guiaba porque él no podía ver.

“Mi señora estaba amputada de las dos piernas, por el diabetes, y en las tardes me la llevaba yo así ciego a pasear para que se despejara y yo también, porque eso de estar encerrado no era”, explicó.

A unas cuadras de su vivienda tenían una amiga que visitaban con frecuencia para tomarse un rico café y a eso salieron ese 8 septiembre del 2019, fecha del accidente que ocurrió en la calle Guadalupe Victoria entre Tres y Cuatro.

“Yo ya no regresé para allá, ahí fue el accidente, cuando salimos de ahí yo empujaba la silla de ruedas y yo creo que no escuché que me dijo que venía el carro, pues no veía tampoco, es más yo no escuché ni el carro, yo cuando me dí cuenta otro día que estaba en el hospital”, comentó.

Cuando despertó lo primero que hizo fue preguntar por su señora, nadie le dijo nada y de su muerte se enteró horas después. Ahora la recuerda en cada paso.

“Ella es lo más hermoso, lo más hermoso porque todo me daba, aún en silla de ruedas, ella tenía como ocho años en silla de rueda, me hacía comida, pobres, pero yo me iba a trabajar, pero ella se quedaba haciéndome comida”, externó.

Para el mediodía don Ramón Reneé regresaba a su casa con la ayuda de su bastón y Arcelia Cárdenas se ponía en la puerta para avisarle que ya había llegado para que no se fuera de paso y guiarlo hasta el interior para que no se tropezara.

“Oía el bastón y ‘eit, eit a dónde vas me decía’ y esas palabras son bonitos recuerdos, ‘eit, eit a dónde vas’, porque me pasaba, sí tenía conocimiento de más o menos dónde andaba, pero no exactamente”, comentó.

Don Reneé recuerda a su esposa en cada paso, cuando se tropieza con el sillón y en los cuidados que tuvo para con él.

“A mi esposa la recuerdo en cada paso, porque simplemente cuando me tropiezo con el sillón y digo yo si ella estuviera no me golpeara, porque ella era lo más grande que tuve en mi vida”, expresó.

El hombre ya no sale a caminar porque quedó lesionado de la clavícula aunque ya mejoró de las heridas que tuvo en su cabeza y de su pierna rota, pero no puede levantar el bulto de escobas para salir a la calle a vender.

Si usted desea apoyar comprando sus productos puede acudir a la dirección de Jorge Valdez Muñoz número 258 entre General Piña y Guadalupe Victoria.

Exceso de velocidad, factor importante que casua accidentes

Francisco Javier Galaviz Arredondo, director de Tránsito Municipal de Hermosillo, explicó que el factor más común de accidentes de tránsito de la ciudad es el exceso de velocidad.

“El límite de velocidad varía, si es zona escolar, pero el máximo de velocidad puede ser aquí en las vías de la ciudad es de 60 kilómetros por hora, es lo máximo, hay áreas de menos, pero eso ya se rige por los señalamientos que hay en cada lugar”, aclaró.

Los accidentes más fatales que han ocurrido en la ciudad la velocidad siempre está involucrada, aseveró.

“El más común nosotros tenemos el por alcance, por no guardar distancia, pero ese choque genera lesionados en su mayoría menos de 15 en sanar, que son leves, pero el motivo más fatal y que nos genera más lesionados graves es el exceso de velocidad”, explicó.

Además durante la noche en Hermosillo ocurren los percances que en un 80% están relacionados con el alcohol mezclado con el exceso de velocidad.

Galaviz Arredendo está consciente que los accidentes en la localidad han sido más fatales y están analizando medidas como filtros de alcoholímetros y las pistolas radares para reducir los percances.

Este 21 de noviembre es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico 2021 y estos son los decesos que han habido en México, Sonora y Hermosillo por esta causa.

Muertos por accidentes de tránsito en México

9 mil 473 de enero a septiembre del 2021.

Muertos por accidentes de tránsito en Sonora

278 muertes de enero a septiembre del 2021

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Muertos por accidentes en Hermosillo del 1 de enero al 17 de noviembre

En área urbana - 24

En área rural - 17

Lesionados – 623

Datos de la Dirección de Tránsito de la Policía Municipal.