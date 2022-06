Pueden aumentar en verano las fugas de gas

HERMOSILLO, Sonora.- En la temporada de verano las fugas de gas pueden incrementarse debido a las condiciones climatológicas tan extremas que hay en Hermosillo, señaló el subcomandante de Bomberos de Hermosillo, Francisco Ramírez.

Explicó que es importante llamar al 911 ante cualquier olor a gas que se perciba en las viviendas, no importa lo mínimo que sea.

El gas como tal no tiene olor, sino que se le agrega el odorante, que es un agente químico que sirve para que pueda ser detectado, por eso, por más mínimo que sea el olor hay que dar el aviso a las autoridades. “Si saben dónde es la fuga, y pueden cerrarla, es importante hacerlo, pero siempre y cuando no se expongan ni pongan en riesgo su vida, si no, es mejor llamar a los números de emergencia y pedir ayuda”, insistió el subcomandante.