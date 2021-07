Puede asegurar su casa contra inundaciones por 5 mil pesos

HERMOSILLO, Sonora.- Con 5 mil pesos anuales, las viviendas de un valor de 500 mil pesos con un contenido de inmuebles y equipo de hasta 300 mil pesos pueden ser aseguradas contra incendios, explosiones, fenómenos meteorológicos y daños a terceros.

El presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C (Amasfac), Homero Monreal González, subrayó que aunque existen seguros económicos que ofrecen coberturas básicas en casa-habitación, en Hermosillo solamente el 7% accede a ellos.

Si algún carro o casa registró problemas con vientos o lluvias extraordinarias, la aseguradora revisa las condiciones de las pólizas, valores que tiene y si procede se indemniza, en la cobertura básica abarca incendio, explosión fenómenos meteorológicos y daños a terceros”, externó.

Las personas, dijo, pueden asegurar su patrimonio y al presentarse una lluvia extraordinaria como la ocurrida hace unos días en Hermosillo, hacer valer su póliza de seguro para reponer los daños sufridos.

El seguro en casas es accesible, pero sólo el 7% de los hermosillenses ha accedido a ellos, en negocios es el 15% y en vehículos es el 30% igual que la estadística a nivel nacional, es decir de cada 10 vehículos tres están asegurados”, puntualizó.

Monreal González señaló que para asegurar un vehículo, las agencias consideran tres factores para determinar el monto a pagar: Tipo de unidad, su valor y el conductor, es decir depende del riesgo que implica el uso de cada unidad.

Agregó que los seguros de responsabilidad civil con daños a terceros en un carro para un sedan cuesta alrededor de 2 mil 500 al año, en una pick up 3 mil, y ante esto opinó: “Los que no son responsables no tienen asegurado sus patrimonios, las primas son muy accesibles”.