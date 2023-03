Provoca crisis desabasto de medicamentos siquiátricos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un paciente con problemas mentales no sólo tiene que lidiar con su difícil padecimiento, sino que se suma la angustia de no poder conseguir el tratamiento que requiere tomar, ya que estos fármacos están escasos desde hace seis meses o simplemente no los están abasteciendo.

En Hermosillo médicos siquiatras, pacientes y familiares coinciden que este problema es muy serio y les afecta grandemente, pues los enfermos dependen del tratamiento para funcionar, además de que esto representa un verdadero riesgo para los que padecen este tipo de enfermedades.

Los medicamentos en desabasto son principalmente metilfenidato, para el trastorno de déficit de atención; el carbonato de litio, que es para el trastorno bipolar; y las benzodiacepinas como el clonazepam, alprazolam, lorazepam, que son medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos y estimulantes, indicó Ricardo Garnica Gasca, médico siquiatra.

A la mejor el desabasto no les va a causar una muerte como tal, porque le faltó el medicamento, como sucedería con el corazón o el cáncer, pero sí hay una posibilidad muy grande de que los pacientes terminen en intentos de suicidio”, explicó.

El neurólogo pediatra Alejandro Durán de la Ree dijo que este desabasto está causando un problema en el día a día de niños que tienen que tomar estos medicamentos.

“Otro problema es que muchos de estos medicamentos son controlados y tenemos un número limitado de recetas que podemos expedir en un mes, pero las tenemos que cancelar porque no se hacen válidas”, expuso.

El paidosiquiatra Hugo Valdovinos Burgos indicó que menores de edad conTrastorno de Déficit de Atención, bipolaridad, esquizofrenia, o condiciones como el autismo y el síndrome de Down han visto atrasos en su recuperación por esta causa, ya que muchos medicamentos no son reemplazables ni sustituibles.

Alejandra Díaz, madre de un adolescente con problemas mentales, cuestionó la medida del Gobierno.

SE AGOTAN MEDICINAS

Los sicofármacos de mayor necesidad en el uso de tratamientos siquiátricos se encuentran agotados en la mayoría de las farmacias de Hermosillo, incluso algunos los señalan como cancelados.

Tal es el caso de una conocida cadena farmacéutica donde fórmulas como la clozapina, carbonato de litio, amitriptilina y metilfenidato ya no están disponibles para su venta.

“La clozapina está cancelada, no la tenemos en ninguna presentación”, explicó una empleada de una sucursal al Poniente de la ciudad, “el carbonato de litio esta también cancelado, y amitriptilina”.

SEIS MESES DEL PROBLEMA

La falta de medicamentos para pacientes siquiátricos no es algo nuevo, pues los pacientes tienen seis meses batallando.

80% DE LOS PACIENTES AFECTADOS POR LA FALTA DE MEDICINAS.

MEDICAMENTOS QUE FALTAN: