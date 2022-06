Prohibirán acceso a territorio Comcáac a tour operadores

HERMOSILLO, Sonora.-El consejo de Ancianos de Punta Chueca y Desemboque prohibirá el acceso a su territorio a tour operadores para que realicen actividades recreativas en el lugar, el acceso al público general se mantendrá de forma libre.

A través de un comunicado las autoridades de la Nación Comcáac informaron que no se permitirá que tour operadores ingresen al territorio, pues consideran que los recursos que se obtienen de la contratación de viajes a ambas comunidades, no se reflejan en beneficio de la comunidad.

El presidente del Consejo de Ancianos de Punta Chueca, Enrique Robles, aclaró que el acceso no se cierra totalmente, y las personas pueden acudir de forma particular a visitar la Nación Comcáac.

“Los tour operadores han trabajado trayendo turismo, pero no hay beneficio de parte de tour operadores, ya les dijimos que ya no traigan turismo por parte de ellos porque no nos beneficia en nada, nosotros somos los dueños de las playas, del territorio; que siga viniendo gente que quiera conocer las playas de Punta Chueca, sólo los tour operadores no”, expresó.

En el lugar se pueden realizar recorridos en panga, visitas a la Isla del Tiburón y otras actividades como próximamente el año nuevo Seri, pero se pide que se contrate directamente con los prestadores de servicio de la comunidad.

RESPETAN DECISIÓN

El presidente de la asociación de tour operadores de Sonora, Julio Rascón, mencionó que tuvieron una reunión con autoridades de la Nación Comcáac y que, aunque no entienden la decisión, respetarán lo que digan las autoridades tradicionales.

Afirmó que ellos han trabajado directamente con los prestadores de servicio de la comunidad y que adquieren artesanías y servicios con ellos, no con las autoridades tradicionales.