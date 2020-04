Prohíben venta de productos no esenciales en tiendas de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-Los supermercados y comercios locales sólo tienen permitida la venta de alimentos y productos de primera necesidad y están cerradas las áreas de mercancía considerada no esencial e indican con avisos por escritos que es por disposición de la Secretaría de Salud.

Si usted desea comprar unos sartenes o ropa ya no podrá. No al menos hasta nuevo aviso, pues si no es considerado un artículo de primera necesidad se topará en el super con que no está permitida su venta.

En diversos supermercados y tiendas de la ciudad sorprendió a los clientes que hay áreas cerradas ¿por qué?.

Porque son de artículos que no se consideran de primera necesidad.Ropa, perfumería, artículos de hogar como sartenes, vasos, cristalería, juguetes, muebles e incluso las botanas en otros lugares, no están ya a disposición de los clientes.

"Esta mercancía se encuentra catalogada como no esencial, por lo tanto por órdenes de Secretaría de Salud no está permitida su venta hasta nuevo aviso. Por su comprensión ¡Gracias!", se alcanza a leer en los letreros que están sobre cintas ya sea transparentes o amarillas con leyendas como: Precaución.

En la ciudad circulan fotografías y videos del interior de supermercados y grandes almacenes comerciales con áreas cerradas a la venta, medida que según indicaron en algunos establecimientos empezó a aplicarse hoy.