Prevén circulen camiones “atiborrados”

HERMOSILLO, Sonora.- Pocos camiones y sobreflujo de usuarios son los principales problemas que enfrentará el sistema de transporte público de Hermosillo la próxima semana que regresen a clases estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) y del Colegio de Bachilleres (Cobach), señalaron dirigentes de organizaciones civiles.

Alfonso López Villa, presidente de Vigilantes del Transporte, señaló que actualmente circulan 300 unidades de transporte en la capital, las cuales consideró insuficientes para dar abasto a los estudiantes.

No sabemos si la autoridad va a meter más camiones el lunes, esperemos que sí, que ya se haga un pronunciamiento porque no ha habido nada, no ha habido siquiera un llamado para la actualización de credenciales”, explicó.