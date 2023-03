"Preséntate qué es eso de andar huyendo": Brenda quien fue arrollada junto a su pequeña hija y sobrino envía mensaje a presunto responsable

HERMOSILLO, Sonora.- Apenas un día antes del atropellamiento, la pequeña Ximena había celebrado su cumpleaños número 5, Brenda López, madre de la niña, entre lágrimas, le pidió a la mamá de Nathan Karim que tenga corazón y se acerque a hablar con su familia.

El accidente de tránsito ocurrió el pasado 5 de marzo en la colonia Álamos, donde resultaron lesionados de gravedad Brenda, su hija Ximena, de 5 años, y Favre, de 2 años de edad.

“A uno como madre obviamente nos duelen los hijos, pero también entendemos cuando algo está bien, y cuando algo está mal, no creo que la señora no tenga corazón, y que no se haya acercado a nosotros, que no haya dado la cara, que haya protegido a su hijo, que lo haya protegido de algo tan inhumano, eso es algo que no logro entender”, expresó.

Era un secreto a voces para los vecinos de la colonia Cuauhtémoc, que el joven había sido el responsable del atropellamiento entre las calles Libertad y Mecánicos, dijo, mientras la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJE) lo desconocía.

“Todo mundo sabía menos la Fiscalía, eso fue algo que nos ponía mal, imagínate la impotencia, sabían quién era y no hacían nada, qué mal que hasta ahora que ya estábamos alzando la voz, haciendo ruido, que hasta hoy tuvieron que decir después de 10, 11 días, hasta hoy ya supimos por parte de las autoridades”, apuntó.

CAMBIA SUS VIDAS

La madre de Ximena recordó que el accidente le cambió la vida a tres seres humanos que estaban sanos, y dos de ellos, apenas unos niños, hoy están en terapia intensiva, conectados a máquinas y en espera de nuevas cirugías, sin poder jugar y lejos de sus padres.

“Mi niña (Ximena) está sola en el hospital, nomás dejan verla a su papá 20 minutos, ella y mi Favre deberían estar jugando no estar conectados a tantas máquinas”, externó.

Los familiares destacaron que quieren justicia en el caso y que no quede impune lo que hizo presuntamente Natham Karim porque es hijo de una servidora pública, que no tuvo el corazón para acercarse a ver qué necesitaban, saber cómo era su estado de salud.

Nosotros como gente trabajadora tenemos derecho, no se vale que por una imprudencia de una persona, que sin corazón, porque nos dejó en la calle casi muertos, todavía tenga eso de irse, de huir del País, entonces sí, lo que sí queremos es justicia y que nos ayuden con esto. Nos da miedo que no se haga algo al respecto, claro que sí, por eso alzamos la voz”, enfatizó.

Los padres estamos para orientar a los hijos, subrayó, no para esconderlos cuando cometen errores en los que se afecta la vida de las personas, que llevaban una vida normal, y hoy en día, no han podido trabajar por estar pegados en un hospital, y dando vueltas de un lado a otro.

“Preséntate, qué es eso de andar huyendo, andar escapando, estas estudiando la Licenciatura en Derecho, qué futuro, qué futuro o qué piensas o cómo piensas proteger a las personas que acudan a tus servicios más adelante, qué pasa por tu cabeza, no entiendo, no sé qué pensarás, quisiera hablar contigo y con tus padres”, envió el mensaje a Natham Karim, presunto responsable del atropellamiento.

Desde el domingo 5 de marzo que ocurrió el accidente vial, los padres de Ximena y Favre mantienen cerrada la papelería y la llantera que con muchos sacrificios abrieron para llevar el sostén a sus hogares, porque se la viven pegados al hospital donde están los niños, y en vueltas.

La ciudadanía, mencionó, ha apoyado a la familia de forma económica y con artículos para curación, pañales y medicamentos, pero su hija requerirá un terapeuta de cabecera para que vuelva a tener movilidad en su parte izquierda.

“Esperamos que se haga justicia, vamos a darle el último voto de confianza para que haga la Fiscalía su trabajo como corresponde, como debe de ser”, señaló.

ESTADO DE SALUD DE LOS NIÑOS

La pequeña Ximena, informó la madre de familia, está a la espera de una nueva cirugía para ponerle el pedazo de cráneo que le quitaron para que se le desinflamara, pues tras el impacto sufrió traumatismo craneoencefálico.

“De momento es muy pronto para que sepan si quedará con secuelas por el golpe en la cabeza, ahorita no habla, no mueve la mandíbula, toda su parte izquierda está paralizada, no sabemos, conforme vaya avanzando vamos a ver si puede ser la misma de antes. Ya le están quitando los sedantes para que el terapeuta trabajé con ella”, explicó Brenda, entre sollozos.

El niño Favre, de apenas 2 años, indicó, tiene todavía varias cirugías pendientes y su estado de salud al igual que Ximena es delicado.

“Mis niños, busqué protegerlos, quería recibir todo el impacto del vehículo, pero todo fue muy rápido, cuando abrí los ojos estaba tirada y no veía a los niños”, recordó.

ANTECEDENTES

5 de marzo 2023: Seregistra un accidente de tránsito en el cruce de Libertad y Mecánicos, al Sur de la ciudad. El conductor huye del lugar de los hechos.

3 personas resultaron X lesionadas de gravedad, entre ellas Brenda, de 31 años, Ximena, de 5 años, y Favre de 2 años.

Vehículo participante: Volkswagen Derby, color blanco.

Identifican al presunto conductor como Natham Karim.

El presunto responsable es buscado en Sonora y en EU por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJE).

FISCALÍA CITA A LOS PADRES DE NATHAM KARIM

Los papás de Natham Karim, presunto responsable de atropellar a una familia en el bulevar Libertad y Mecánicos, fueron citados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sobre el caso, informó Claudia Indira Contreras Córdova.

“De hecho, tanto la madre como el padre del probable responsable, están citados ante el Ministerio Público respecto a los hechos que se investigan”, agregó la Fiscal del Estado.

“El hecho de que el probable responsable, Natham Karim, tenga parentesco con una servidora pública no impedirá que sea llevado ante la justicia para enfrentar las consecuencias de su actuación”, subrayó.

La fiscal general del Estado enfatizó en que la indagatoria continúa abierta y la actuación de toda persona que de alguna forma haya prestado o preste apoyo a quien en este momento es prófugo de la justicia, será analizada a la luz del Código Penal de Sonora.

NO HABRÁ IMPUNIDAD EN ACCIDENTE DE FAMILIA: MESA DE SEGURIDAD

Se aplicará todo el peso de la ley al responsable de atropellar a Brenda López, Ximena y Favre, el 5 de marzo en la colonia Los Álamos, aseguró el vocero de la Mesa Estatal de Seguridad.

Juan Manuel González Alvarado externó que el accidente no quedará impune, que la ciudadanía tenga la certeza del caso se va a llevar a buen puerto conforme a las leyes aplicables en la materia, en Sonora.

“Ya está plenamente identificada la persona, tanto la dueña del automóvil como la persona que aparentemente ocasionó esta situación, y lo que les puedo decir respetando la carpeta de investigación es que no va a haber impunidad en este caso, ni en ningún otro”, resaltó.