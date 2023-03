Por un "accidente" cambia vida de familia en segundos

HERMOSILLO, Sonora.- “Esto no se lo deseo a nadie, la vida cambia en segundos, uno sale de su casa y no sabe si va a regresar”, expresó entre lágrimas Brenda López Provincia, quien fue atropellada junto a su hija y sobrino hace más de dos semanas en la colonia Álamos.

“La vida nos ha cambiado drásticamente porque mucha gente me conoce y sabe que siempre he andado del tingo al tango, haciendo esto o lo otro, me la llevaba todo el día en la papelería trabajando, haciendo lo que me gusta.

“Ahora estoy todo el día en cama, postrada, sin poder levantarme ni para ir al baño. Es un cambio tan grande, que la verdad no se lo deseo absolutamente a nadie”, dijo entre sollozos.

El domingo 5 de marzo un auto embistió a Brenda Leticia, de 31 años, Ximena, de 5 años, y Favre, de 2 años, en bulevar Libertad y Mecánicos.

Antes del accidente, recordó Brenda, su día y el de su hija iniciaba a las 05:00 horas cuando se levantaban para ir a abrir el negocio familiar que nació hace cinco años, a la par que Ximena.

Las personas de los alrededores ya las conocían porque podían pasar todo el día ahí, desde las 06:40 hasta las 20:00 horas, convirtiéndose en un segundo hogar, y por eso le duele ver que en estos momentos su negocio no está abierto ni su hija juega en él como lo hacía antes.

Brenda López, mamá de Ximena.

La papelería tiene lo que tiene Ximena en años, yo emprendí ese negocio cuando Ximena tenía cuatro meses; se llama papelería Ximena, justamente por ella, y es un negocio al que le tengo mucho cariño”.

Y aunque le duele ver que su negocio y proyecto está cerrado, su prioridad hoy es recuperarse para salir adelante y poder apoyar a Ximena en lo que necesite, ya que los doctores y terapeutas le han mencionado que la recuperación va a ser muy larga.

“Mi hija le falta mucho, tiene que seguir con sus terapias para que pueda seguir moviendo su cuerpo, pero va avanzando poco a poco. Ella tenía su mandíbula completamente sellada, no podía abrirla, no podía hablar, no podía comer y ahorita se está trabajando con eso, ya la abre, ya puede comer un poco más, y eso nos pone contentos porque son avances significativos para nosotros.

“Los terapeutas no te pueden decir si ocupa 100 o más terapias porque todo es mediante ella evolucione”, dijo.

Es mamá también la señora (madre del presunto responsable), y me preguntó yo, ¿Qué pensará?, ¿Qué pasará por su cabeza?, si no sentirán o no tiene corazón; son muchas preguntas sin respuesta, que me gustaría que nos dijeran realmente”, concluyó.

MAMÁ DE PRESUNTO RESPONSABLE SEGUIRÁ TRABAJANDO EN GOBIERNO

La mamá del joven Nathan Karim, presunto responsable de arrollar a una familia en la colonia Cuauhtémoc, seguirá laborando en el Gobierno del Estado en tanto una autoridad no solicite lo contrario, informó Adriel Córdova Pimentel.

El secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado señaló que la servidora pública tiene más de 25 años de antigüedad en la Defensoría de Oficio, y actualmente está enfocada a realizar agravios.

Mientras no tenga alguna comunicación oficial en el sentido de que ella debe dejar de trabajar, no puedo tomar una decisión al respecto, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, externó.

La Fiscalía General de Justicia dio a conocer sus redes sociales que ya se solicitó oficialmente la ficha roja a las autoridades de EU:

Desde el 17 de marzo hizo la solicitud de ficha roja a autoridades estadounidenses, así como Alerta Migratoria para la localización de Nathan Karim “N.”, probable responsable de atropellar a una familia el pasado 5 de marzo en Hermosillo.

“Datos de prueba, periciales, videos y testimoniales ubican al joven, como probable responsable del atropellamiento de Brenda, Jimena y Favre...”, refirió la institución.