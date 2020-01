Policía Federal intenta retirar a manifestantes de caseta de cobro

HERMOSILLO, Sonora.- Elementos de la Policía Federal hicieron acto de presencia en la Caseta de Cobro 152 de Hermosillo, quienes intentaron retirar al grupo de manifestantes que desde hace casi dos años tienen abierto el tránsito vehicular, pero éstos hicieron caso omiso y no se movieron del sitio.



De acuerdo a la información proporcionada por algunos manifestantes, eran alrededor de las 04:30 horas de hoy, cuando entre 40 y 50 patrullas de la Policía Federal, así como aproximadamente 60 agentes, llegaron a la caseta localizada a la altura del kilómetro 15.3, de la carretera federal México 15.



“Los federales siempre están resguardando como las instalaciones, pero este día hubo más presencia de lo normal. Llegaron desde las 04:30 de la mañana y nos querían desalojar. Eran muchos, más o menos eran como unas 40 ó 50 patrullas y unos 60 elementos.



“Como puedes ver hay equipo antimotines también. Nos están pidiendo que nos quitemos, que dejemos libre el área porque estorbamos y el pretexto que están poniendo es que somos un riesgo para los vehículos y al mismo tiempo para nosotros”, explicó José.



El protestantes destacó que están luchando por el libre tránsito en las carreteras del Estado, ya que no hay una ruta alterna que conecte a los municipios en el Estado sin que se cobre por circular en ellas; por tal motivo, exigen que no se cobre el circular por las carreteras de Sonora y el País.



“Esto es algo de lo que va en contra del motivo por el cual estamos aquí. Es una media que están tomando de reprimirnos y el hecho que hayan traído antimotines también es una medida intimidatoria, porque estamos aquí pacíficamente, queremos respetar las instalaciones y a la misma autoridad”, agregó.



Sarahí, otra de las voluntarias que permanecen en la caseta, resaltó que cerca de 4 mil vehículos circulan diariamente por la Plaza de Cobro 152 y el monto que durante varios años se ha recaudado ha sido exorbitante y las autoridades nunca han sabido explicar a dónde se va todo ese dinero, ya que las carreteras siempre han estado en malas condiciones.



Indicó que entre las personas que voluntariamente permanecen día y noche en la caseta, son ciudadanos comunes, que trabajan y estudian, y los montos del “boteo” que normalmente realizan, no es el que se dice en las redes sociales o los medios de comunicación.



“La gente tiene la impresión que el boteo recauda lo mismo que recaudaría la caseta funcionando y no tiene nada que ver. Nosotros hemos invitado a los ciudadanos y a los medios de comunicación a que vengan y se queden todo un día y cuenten cuántos carros son los que aportan.



“Ni siquiera se acerca a lo que dicen que nos da. Con trabajo sale para que la misma gente que viene apoyarnos se movilice, para que la gente coma, a veces se han podido hacer donaciones, algún tipo de labor social, pero otra cosa no, somos gente normal”, insistió.



Hasta hoy al medio día la presencia de los federales permanecía en la caseta con once unidades y alrededor de 15 elementos para salvaguardar la seguridad de los conductores y los manifestantes, así como dirigir la vialidad de los vehículos.