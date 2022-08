Pobladores de "El Triunfito" bloquean carretera a Kino; exigen servicio de electricidad y agua potable

POBLADO MIGUEL ALEMÁN.- Para exigir la infraestructura adecuada de servicios públicos, residentes del ejido El Triunfito, del poblado Miguel Alemán, realizaron un bloqueo que duró alrededor de tres horas en la carretera 100, rumbo a Bahía de Kino.

Desde las 07:00 horas, un grupo de manifestantes de aproximadamente 70 personas, se instalaron sobre la carretera 100 y la calle 12 Sur Norte, para bloquear el paso vehicular como parte de una protesta para exigir el buen servicio de electricidad y agua potable.

Susana Borbón, una de las manifestantes, aseguró ser una de las más afectadas por la falta de infraestructura para la instalación de la energía eléctrica, ya que en la comunidad hay terrenos irregulares y sus habitantes están conectados a los postes por medio de "diablitos" y provoca bajones de luz por varias horas.

Estamos hablando de alrededor de 300 casas que no tienen luz y todas esas casas están colgadas con diablitos. Mi casa tiene mufa, tengo luz (regular), pero me estoy viendo afectada por esas personas que no tienen luz. "Cada transformador tiene alrededor de 80 diablitos", dijo, "y ahorita como está el calor están tronando por lo menos una vez por semana".