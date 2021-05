Pily Madrid de Gándara se considera una mujer de lucha y compromiso

La comunicación es para Pily Madrid de Gándara básica en su matrimonio y se considera una mujer fuerte, tenaz, firme y que no se dobla fácilmente.

En entrevista exclusiva para GRUPO HEALY nos compartió aspectos de su vida personal y de lo que vive actualmente en medio de esta campaña política junto a su esposo Ernesto Gándara Camou.

¿Qué es lo que más valoras en tu entorno familiar?

Mis hijas, mi marido, te hubiera dicho que lo que más valoraba era mi privacidad, porque eso era hasta antes de la campaña, pero eso ha cambiado y hoy lo que más valoro es la unidad que hay y la buena convivencia que hay entre nosotros.

¿A qué le temes?

Que este ritmo, esta campaña nos ha perder esta unidad, esa comunicación entre la familia, esos son mis temores como familia. Como esposa le temo a que Ernesto esté ahí, con las circunstancias en las que está nuestro Estado y nuestro País.

¿Qué es lo primero que haces al despertar?

Aparte de una buena estirada, agarrar el celular, ver que mis papás amanecieron bien, si ya están despiertos les llamo. Me tomo mi cafecito, si Ernesto está en casa compartimos agenda y platicamos; después despierto a mis hijas; ahorita tengo la fortuna de que las tres están aquí, entonces sí las estoy disfrutando.

¿Cuál es tu mayor preocupación actualmente?

Son algunas, como mujer es que tengamos un Sonora a seguro, un Sonora libre, un Sonora con oportunidades para todas las mujeres, de igualdad, es una de las grandes preocupaciones que veo en la campaña de Ernesto, que se lleve a cabo todas esa reactivación económica que él está proponiendo, la reactivación de salud y sobre todo la reactivación en seguridad.

¿De qué manera desearías que la gente que no te conoce a fondo, te percibiera?

Me considero una mujer de lucha, de compromiso, que le gusta dar la cara, de puertas abiertas, que sé escuchar y que tengo toda la intención, todas las ganas de que, si Ernesto gana, hacer mucho equipo con él a través de DIF, de sumarme a los proyectos, de hacer equipo con la sociedad. DIF tiene una gran oportunidad, tiene todo para ayudar, y la verdad me interesa mucho ese tema. No me doy por vencida fácilmente.

¿Cómo desearías influir en las personas que pasan por tu vida?

Yo creo que es muy importante lo que haces, más que lo que dices. Dar oportunidad a todas esas mujeres que de verdad en el gobierno de Ernesto sea de inclusión, que haya ese suelo parejo, para que la mujer que quiera trabajar y pueda trabajar, lo logre. Esa igualdad de la que habla Ernesto, me encantaría sumarme y que se haga realidad.

En caso de que Ernesto resultara ganador en las elecciones, ¿qué sería lo primero que harías como primera dama sonorense?

Llegar, analizar lo que hay y escuchar. Hacer mesas de trabajo, escuchar a los diferentes grupos que tiene DIF y priorizar. Creo que mi prioridad son mujeres, adultos mayores e infancia.

Dicen que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos rodeamos. ¿Quiénes son tus 5 personas favoritas:

Mi abuela materna fue una mujer que me marcó mucho, siempre estuvo, siempre trabajó, siempre vendió cosas, fue una mujer de esfuerzo y fue una mujer muy presente en mi vida.

Mi mamá, vengo de una familia de mujeres muy fuertes, trabajadoras, entronas, desafortunadamente la situación física y de salud de mi mamá ya no le permite estar, pero sería la primera que estaría en esto si pudiera.

Mis amigas, porque son las que te dicen las verdades y te ubican y también son las que te apapachan el alma cuando andas triste, cuando andas perdida.

Mi hermana también es muy importante en mi vida y mis hijas.

Y obviamente Ernesto es mi todo.

¿Practicas algún hobbie?

Leo mucho, disfruto mucho leer.

¿Cómo sería un día perfecto para ti?

Levantarme, tomar mi cafecito, desayuno con la familia, ir a ver a mis papás, ver las cosas que tengo que hacer en la casa, comer con familia, luego en la tarde leer un rato, y ya en la tarde convivir con las parejas de amigos o con mis amigas.

A qué es a lo que más le dedicas el tiempo del día a lo que más le dedicas el tiempo

A mis papás, a mis hijas, a mi, a mi casa, a mis amigas.

¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu vida?

En lo personal era cuando no podíamos tener familia. Fue un momento muy difícil, angustiante, agobiante, doloroso. Y que crees que nunca va a suceder. Pero bendito sea Dios luego llegaron las tres hijas. Casi nunca platico de esto, pero para que llegara Daniela fueron casi dos años, luego tuvimos dos pérdidas, luego llegó Raquel, luego llegó Fernanda y luego tuvimos otras dos pérdidas. Entonces nos consideramos muy afortunados de contar con ellas tres. Lo que nos mantuvo muy unidos fue sin duda el amor.

¿Y el más feliz?

Hay muchos, muchos, muchos, obviamente los nacimientos de mis hijas, pero hay muchos momentos en la vida diaria que no son grandes momentos, pero que son grandes satisfacciones, son pequeños momentos que brindan grandes alegrías.

¿Cómo fue el momento en el que viste ese positivo en tu prueba de embarazo?

Fue una prueba de laboratorio, en cuanto lo vi salí corriendo a decírselo y "valió gorro" todo lo que había planeado para decirle.

¿Qué tipo de mamá eres en casa?

Creo que he sido una mamá presente, una mamá que sabe escuchar, que deja ser, soy muy intensa, me gusta estar muy presente en sus vidas, me gusta opinar, aunque al fina ellas deciden.

Daniela es un clon de Ernesto, Raquel es una combinación entre los dos y Fernanda es más parecida a mi en la forma de ser.

¿Qué es lo que más admiras de tu esposo?

Su integridad, es coherente y tiene un corazón super generoso.

¿Qué habilidad o fortaleza crees tú tener, que puede complementar o darle balance a la vida de tu esposo?

Yo creo que el equilibrio se ha dado porque cuando él necesita ser escuchado yo lo puedo escuchar, y cuando yo necesito una opinión, él me la puede dar. Sabemos que lo que le diga uno al otro es justamente la verdad, no está adornada, o sea el consejo, la opinión, la crítica constructiva obviamente, sabemos qué decirle el uno al otro, porque después de 26 años juntos sabemos escucharnos y siempre hemos estado el uno para el otro, eso lo considero una bendición.

3 fortalezas que tienes como mujer y de las cuales te sientes orgullosa.

Fuerza, sinceridad y tenacidad.

Tus hijas siempre dicen que tu eres muy...

Necia, insistente... (risas).

EN CORTO

¿Qué prefieres?

Libros o películas

Té o café

Comida mexicana o japonesa

Clásico o moderno

Manejar o ir de pasajero

Perros o gatos

Diamantes o perlas

Despertar temprano o despertar tarde

Facebook o Instagram

Mensaje o llamada

Cocinar o cenar fuera

Quedarse en casa o salir

Playa o día de campo

Frío o calor

Vestido o pantalón

Blanco o negro

Maquillaje o al natural

Periódico o revista (celular)

Pily Madrid de Gándara

Esposo: Ernesto Gándara Camou.

Hijas: Daniela, Raquel y Fernanda.

Tu mayor habilidad: Sinceridad.