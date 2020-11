Pierde la vista, pero no se rinde y vende artículos para la limpieza

HERMOSILLO.-Hace 11 años la vida de don José Hernández Yánez, de 63 años de edad, cambió radicalmente al perder la vista debido a la diabetes, y aunque alcanzó una pensión no es suficiente para sacar adelante a su familia por lo que vende productos de limpieza en la colonia Las Quintas.

Acompañado de su nieto quien le ayuda a trasladar las escobas, recogedores y trapeadores toman un camión en la colonia Bicentenario, ubicada al Norte de la ciudad, para llegar a la calle Paseo de los Álamos y Calzada de Las Quintas donde ofrece los artículos.

“Yo no he dejado de trabajar en la pandemia porque el dinero no alcanza, la pensión me quedo muy baja y hay que salir adelante, estoy agradecido con Dios porque aunque veo nada más sombras y a veces nada, aún puedo moverme, puedo hablar, puedo hacer algo”, manifiesta Hernández Yánez.

Don José llega a las 10:00 horas para instalar en el camellón las escobas, recogedores, baldes y trapeadores y se va a las 18:00 horas, se pone los martes, miércoles, viernes y sábado.

Espera que si alguien necesita alguno de estos productos, acuda a él a comprarlo.

“Debemos de salir adelante a como se pueda”, expresa, “uno debe de buscarle aunque sea en estos tiempos difíciles, aquí estoy ofreciendo estas cositas, ojalá puedan apoyarme porque está muy caro todo”.