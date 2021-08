Piden nombrar calle en honor del “Franciskini”

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque en redes sociales se ha viralizado la propuesta de poner el nombre de Francisco Efraín Romero “Franciskini” a una de las calles de Hermosillo, es necesario que sea aprobado y presentado a la Comuna Municipal por parte del Consejo Municipal de Nomenclatura.

Ignacio Lagarda Lagarda, presidente de dicho consejo y cronista municipal, señaló que hasta el momento no se ha hecho llegar esta petición a manos del Consejo Municipal de Nomenclatura, pero aseguró que la fama no influye en la toma de decisión al momento de colocar el nombre en una calle.

Por más que tenga mil millones de aprobaciones o apoyo, si no pasa por los requisitos que el Consejo de Nomenclatura tiene, no se le da el nombre. No es por fama, no es por conocimiento o por ser influencer o youtuber. Este muchacho se hizo famoso por una frasecita pero eso no tiene ningún mérito para que una calle lleve su nombre”, dijo.