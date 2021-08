Historias de vida en Hermosillo: Don Enrique ya cuenta con un siglo de experiencias

HERMOSILLO.- Don Enrique Ibarra Cota ya no tiene fuerza en sus piernas y se apoya de una silla de ruedas para moverse, dice que ha perdido sus dientes, pero no su carisma ni sus ganas de contar todas las historias que recuerda.

Y es que a pesar de los 100 años recién cumplidos, aún conserva su buena memoria y platica anécdotas que pasaron hace más de 80 años con lujo de detalles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Nació el 13 de julio de 1921 en Hermosillo, pero como su fecha de registro fue el 15 de julio, este día es el que se celebra y recientemente festejó con su familia la llegada a un siglo de edad.

Don Enrique fue a la escuela Cruz Gálvez en Hermosillo, entre sus compañeros tuvo a don Poncho Durazo, papá del gobernador electo Alfonso Durazo.

A los 11 años se fue con su familia a Navojoa, donde vivió gran parte de su vida y asegura es la ciudad a la que más cariño le tiene.

Ahí hizo su carrera de comerciante, con un puesto en el Mercado Municipal creó la dulcería Ibarra, donde trabajó más de 50 años y estuvo a punto de ser el administrador.

Me dediqué al comercio, dilaté 51 años trabajando en la dulcería y cuando ya crecieron mis hijos fue un desparramo donde quiera, unos viven en Hermosillo, Obregón, Navojoa y Estados Unidos, platicó.

• Enrique Ibarra Cota en su juventud.

A su esposa la conoció en Hermosillo en la escuela Felipe Salido, asegura que cantaba muy bonito y en su juventud acostumbraban a ir al Cine Noriega, en Navojoa, donde pasaban películas mexicanas y el boleto de entrada costaba diez centavos.

Tuvieron 12 hijos y ella falleció hace más de 20 años a la edad de 65, a causa de un infarto.

Se murieron tres hijos, ya no quiero yo, es muy triste ver un hijo muerto, se murieron dos hombres y una mujer, fallecieron y me quedan nueve todavía, todos están casados, tienen familia y trabajan, comentó.

Desde joven practicó frontón en la Casa del Pueblo, ubicada en lo que hoy es el Parque Infantil; no usaba raqueta sino la mano y llegó a ganar premios estatales.

Su padre era policía en Hermosillo y falleció a los 50 años, su madre falleció a los 90. Tuvo seis hermanos y aún viven algunos.

Una vida sin vicios y de practicar deporte pudiera ser el secreto para llegar a los 100 años, aunque aseguró que la familia de su mamá ha sido muy longeva; su madre murió a los 90 años, unos tíos también pasaron las nueve décadas y su hermana falleció hace poco a los 99 años.

Es lo que más hice; fui muy deportista. No fumé, no tomé, eso quizá me hizo durar. Tomo una que otra cervecita, pero no soy borracho, dijo entre risas.