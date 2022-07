Perdió la vida al caerle un poste en la cabeza

HERMOSILLO, Son.-Un hombre perdió la vida luego de que le cayera un poste sobre la cabeza, en unos terrenos campestres ubicados en la zona rural de Hermosillo.

Jorge García, coordinador operativo de Bomberos, explicó que fue aproximadamente a las 15:00 horas de hoy cuando recibieron el reporte, que indicaba que una persona le había caído un poste encima, el cual tenía cables de alta tensión.

De inmediato se dirigieron al lugar, el cual se encuentra a 500 metros después del entronque a San Pedro, por un camino de terracería.

Los reportantes explicaron que estaban tratando de descolocar los postes para jalar la luz a su terreno, pero no soportaron el peso y se les resbaló, cayendo en la cabeza de uno de ellos y terminando con su vida automáticamente.

"Son postes de madera grandes, de 10 metros, y son muy pesados; entre tres estaban tratando de meter esta estructura al hoyo que habían hecho y se le resbaló, fue cuando le cayó en la cabeza del hombre que estaba abajo, y lamentablemente perdió la vida.

Cuando recibimos el reporte, nos dijeron que el poste estaba energizado y no podían sacar a la persona por la corriente eléctrica, pero en realidad no había nada de eso, no había cables de corriente, ni nada de eso, estaba la persona fallecida nada más", dijo.

