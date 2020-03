Pasa angustia y temor hermana de paciente con coronavirus

Momentos de angustia vivió una mujer cuando supo que su querido hermano estaba contagiado de coronavirus, aunque la fuerte tos y el dolor de cuerpo del que se quejó Audomaro la hacían sospechar del virus.

La hermana, quien solicitó omitir su nombre, vive en alguna colonia de Hermosillo y se encuentra en observación porque en su casa hospedó al primer caso confirmado del Covid-19 en Sonora.

Fue su hermano, Audomaro, de 72 años, músico del grupo Indio, que llegó a visitarla como lo hace siempre que viene de Estados Unidos con rumbos a la Ciudad de México, donde vive con su esposa y cuatro hijos.

A mí lo que no me gustó fue la tos que escuchaba, el tipo de tos seca como con flema, de esa tos que le dicen como de perro, eso me paniqueó, ya el domingo en la noche hay no dije esto ya no está bien, algo tiene”, recordó.