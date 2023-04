Padres de niños atropellados en Hermosillo piden traer a Nathan Karim joven responsable de accidente

HERMOSILLO, Sonora.- Los padres de Ximena y Favre no aceptarán un acuerdo reparatorio si no realizan la detención de Nathan Karim “N.”, joven responsable del atropellamiento donde resultaron afectados los menores de 5 y 2 años y medio, además de Brenda, mamá de la niña.

El accidente ocurrió el pasado 5 de marzo en la calle Libertad y Mecánicos, de la colonia Los Álamos.

“Tendríamos que ver qué opciones hay, no nomás soy yo, obviamente tendríamos que consultar esa posibilidad entre toda la familia, pero necesitamos que nos traigan al del accidente (Nathan Karim), mientras no este él, no está claro nada.

Él debería estar detenido si se quieren hacer las cosas bien, y todo lo que se tiene que hacer en ese sentido”, expresó Jesús Emmanuel Tapia, padre de la niña y esposo de Brenda López Provincia.

Con respecto a la salud de su hija y esposa, señaló que Brenda sigue sin poder moverse, ya que continúa en su proceso de recuperación.

Mientras que Ximena ya se encuentra en casa y el próximo lunes va a retomar nuevamente sus terapias, pues ya es capaz de permanecer sin apoyo de oxígeno y come por sí sola, lo que considera un avance muy importante en su tratamiento.

ENTRARÁ A CIRUGÍA

Sobre el estado de salud de Favre, su papá Juan Pablo López Provincia, manifestó que ya fue valorado para una nueva cirugía y podría entrar pronto a quirófano.

“Ahorita (ayer) estamos en el hospital con Favre, le hicieron unas radiografías y mañana las vamos a ver con el ortopedista para que nos digan qué va a seguir con su piernita.

También lo vamos a llevar con el otorrino para que nos diga que es lo que se va a hacer con su nariz, todo va avanzando poco a poquito, pero ahí la lleva”, mencionó.

Al igual que su cuñado, espera que Nathan Karim sea detenido, y los padres permanezcan vinculados a proceso mientras él está prófugo.

CRONOLOGÍA

5 de marzo: A las 19:20 horas atropellan a los niños Favre y Ximena, así como a Brenda en la calle Libertad y Mecánicos, en la colonia Álamos.

6 de marzo: Se da a conocer estado de salud de gravedad de Brenda, Favre y Ximena, los últimos dos ingresados a áreas de terapia intensiva.

10 de marzo: ubican el vehículo asegurado en la colonia Adolfo López Mateo.

12 de marzo: Dan de alta a Brenda del Hospital General del Estado (HGE).

17 de marzo: la Fiscalía General de Justicia en Sonora (FGJE) gira una orden de aprehensión en contra del presunto responsable del accidente, Nathan Karim “N.”, junto a una ficha roja y alerta migratoria en Estados Unidos.

24 de marzo: Ejecutan orden de aprehensión contra los padres de Nathan Karim por el delito de encubrimiento.

26 de marzo: Se realiza la primera audiencia legal.

29 de marzo: Padres de Nathan Karim “N.” son vinculados a proceso y a prisión preventiva.

Fuente: FGJE/EL IMPARCIAL.