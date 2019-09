Padres de familia exigen devuelvan maestros de inglés y Usaer

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de familia de la Escuela Primaria Abigael Bohórquez se manifestaron al exterior del plantel para exigir a las autoridades que devuelvan a los maestros de inglés y de Usaer, ya que desde hace dos años no cuentan con ellos.



Isis Montaño, madre de familia de la escuela localizada en las calles Villa Juárez y Margarita Maza de Juárez, de la colonia Miguel Hidalgo, comentó que la manifestación es pacífica y no tomaron las instalaciones, pero lo harán si no se resuelve la situación.



"No tenemos maestro de inglés desde hace dos años, nos lo quitaron. No tenemos maestro de Usaer, tampoco. Los solicitamos, hemos hecho gestiones, no nos han atendido nuestra petición y nuestros niños no cuentan con una educación digna", expresó.



La integrante de la mesa directiva de la sociedad de padres de la institución solicitó al secretario de Educación y Cultura la atención hacia sus peticiones, ya que la administración pasada hizo caso omiso.



"Estamos solicitando al maestro Víctor Guerrero y a las demás personas de la SEC, pues que nos asistan, ya que las autoridades anteriores no hicieron su trabajo.



"Lo que más nos interesa ahorita es el maestro de inglés", dijo, "estamos exigiendo a la Secretaría a que nos manden un maestro de inglés, si no, vamos a tomar las instalaciones o cerrar la escuela".



OTRAS MEDIDAS



La manifestante indicó que los alumnos sí entraron a clases, pero si no obtienen una respuesta favorable por parte de las autoridades en 15 días, los padres pondrán candado a la puerta del plantel y no permitirán el paso a ninguna persona hasta que se resuelva el problema que no es nuevo.