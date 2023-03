Pacientes batallan para conseguir fármacos siquiátricos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares de pacientes que requieren medicamentos siquiátricos viven un verdadero calvario por el desabasto, y hay fármacos como la clozapina, metilfenidato y alprazolam que son los más difíciles de conseguir.

Alejandra Díaz es mamá de Ulises Isaac Dávalos Díaz, un joven de 15 años con diagnóstico de posible esquizofrenia, quien ha sufrido varios episodios sicóticos, en los que se lastimó él y a otras personas.

Después de varios tratamientos, la clozapina fue el medicamento que mejor le funcionó para calmar su ansiedad y paranoia, pero su mamá no lo encuentra en ninguna farmacia, y teme que esto repercuta en la calidad de vida del adolescente.

“El diagnóstico de él es una posible esquizofrenia, tiene sicosis aguda, y su doctor le recetó hace 3 meses la clozapina, que realmente le ha hecho muy bien, pues es un medicamento que únicamente se les da a quienes presentan resistencia a otros fármacos, es decir, es de última opción.

“Ulises ya estuvo hospitalizado el año pasado, porque empezó a tener actitudes muy raras; empezó a dejar de tener una comunicación normal, si le hablábamos contestaba otra cosa, hablaba solo, se reía solo, me preguntaba por la gente de enseguida, si lo miraban, o lo perseguían, y aunque lo llevé al IMSS, ahí me dijeron que no podían atenderlo, porque se veía normal”, contó desesperada.

Debido a que los cuadros sicóticos de su hijo aumentaron, al punto de morderla, golpear a los demás, o quebrarse su propia mano en ataques de violencia, decidió internarlo en una clínica privada de salud mental, y en ese lugar donde le recetaron la clozapina.

SÓLO PARA TRES SEMANAS

Desde entonces, sólo ha tomado este medicamento, pero hace semanas empezó a notar que ya no estaba disponible en ninguna farmacia, y teme que esa escasez interrumpa el tratamiento del menor.

“Dice el Gobierno Federal que quitó el medicamento porque había irregularidades, pero ¿cómo lo quitas sin tener un plan B? jugaron con la salud de las personas”, afirmó.

“Yo ya compré la última caja de clozapina en todas las farmacias de Hermosillo, y tengo tratamiento sólo para tres semanas; dicen que esto se va a regularizar hasta mayo, ¿qué voy a hacer mientras tanto?, cuestionó preocupada.

Y aunque ha buscado la atención en el Imss, mencionó que le dan cita con el psiquiatra a hasta abril de este año, y para entonces, el menor ya no va a tener tratamiento.

OTROS AFECTADOS

Daniela Sarahí Morales es paciente de trastorno de déficit de atención, y su hermano tiene Síndrome de Down, ambos toman metilfenidato, desde hace varios meses, para mejorar su concentración y la ejecución de tareas de la vida diaria, como conducir y trabajar.

En diciembre su siquiatra les dio una receta con fecha de vencimiento de mayo de 2023, y le advirtió que habría escasez y no sabía cuándo iba a regularizarse.

En enero de este año empezó a tener problemas para conseguir su tratamiento, por lo que ahora la familia se dedica a recorrer semanalmente el Estado, en busca de fármacos para ellos, y otros pacientes que han resultado afectados por este problema.

“Mi hermano y yo ya tenemos tratamiento sólo para medio mes, y lo que empezamos a hacer es irnos a las ciudades y pueblos de Sonora a buscarlo, porque en muchos otros lugares aún no se termina el abasto.

“Lo que hacemos es irnos a Santa Ana, Magdalena, ahorita voy a Nogales, y también hemos ido a Obregón”, comentó, “pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ya no haya en los pueblos?, o ¿cómo le hacen esas familias que no pueden viajar?, porque somos muchos los afectados”.

Daniela Sarahí Morales es directora del Centro de Formación para la Vida Diaria EEVA, donde se atienden a adolescentes y adultos con discapacidad intelectual, los cuales en su mayoría también toman medicamentos siquiátricos.

Sus pacientes, así como sus familias, están muy preocupados por el desabasto, ya que interrumpir sus tratamientos podría resultar contraproducente en su recuperación, e incluso, podría significar una sentencia de muerte para muchos de ellos.

“Si interrumpimos abruptamente nuestro tratamiento viene como un shock, podemos caer en depresión, podemos caer en ansiedad, en ataques de pánico, de hecho yo, ahora en enero que no encontraba aquí el medicamento, tuve una recaída depresiva, y gracias a Dios lo supe identificar, pero muchas personas no iban a poder hacer eso”, expresó preocupada.

Tanto Daniela como Alejandra, pidieron desesperadas a la autoridad federal y estatal hacer algo al respecto, ya que están en riesgo la vida de muchas personas.

MÁS DE UN MES SIN EXISTENCIAS

En las sucursales como Farmacias Guadalajara, Farmacias YZA, Benavides, Farmacias del Ahorro, y Similares, comentaron que no contaban con clozapina y metilfenidato en ninguna presentación.

Los trabajadores de las diferentes sucursales mencionaron que en el caso de la clozapina, las últimas dosis se agotaron ya hace más de un mes, y no hay fecha para surtirla.

El metilfenidato tenía pocas semanas de desabasto, pero al igual que la anterior, tampoco tienen fecha para contar con el fármaco.

“Sí están agotados, al menos en las sucursales de Farmacias Yza no las vas a encontrar, porque nos dicen que no han surtido en ningún lado, ni aquí, ni en otras partes del país”, explicó una de las trabajadoras de la sucursal de Luis Encinas y Matamoros.

El alprazolam, en todas, dijeron tenerlo disponible, pero sólo en presentación de 2 miligramos, y en su mayoría como medicamento genérico.

Se preguntó a la Secretaría de Salud respecto a este tema, pero hasta el cierre de la edición no se tuvo respuesta.