Pacientes del IMSS en Hermosillo padecen por la escasez de medicamento para la diabetes

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace más de un mes, derechohabientes que reciben tratamiento para la diabetes, en la Unidad Médica Familiar número 37 del IMSS, sufren la escasez del medicamento sitagliptina, el cual sirve para nivelar la azúcar en la sangre.

“Tengo desde el 23 de enero buscando la sitagliptina, y no me dicen cuando va a haber. Me dicen nomás que vuelva la otra semana, y la otra, pero ya tengo casi el mes batallando”, se quejó María Jesús Jaime Vásquez.

“Yo la tendría que tomar a diario”, continuó, “y como no me la dan, la tengo que comprar por fuera, pero está muy cara, cuesta casi 600 pesos, y yo soy pensionada”.

La mayoría de los derechohabientes que consumen dicho fármaco, son personas de la tercera edad, que cuentan como único recurso con una pensión del IMSS.

Esto hace que se les dificulte aún más comprar el medicamento, o estar dando vueltas constantemente a la clínica para surtirse, pues tienen que pagar taxi, o agarrar varios camiones, sin obtener resultados positivos.

“Yo ya he venido dos veces y no me surten; normalmente me muevo en camión, porque todavía puedo, gracias a Dios, pero ahora con la lluvia he tenido que agarrar taxi, y me sale bien caro”, explicó Artemiza Luzania Castillo, de 65 años.

“Ahorita nomas pagué 70 pesos, y son 70 de vuelta, y no hay; aquí (en farmacia) me dijeron que no tenían fecha para surtir, y ahora no son nomás los 140 de los dos taxis, son los 550 que cuesta la caja de pastillas también, y yo estoy sola y pensionada”, expuso.

CADUCA SU RECETA

Rigoberto López, de 72, está en una situación muy similar a las anteriores, pues espera el medicamento desde el 2 de enero; debido a que su primer receta caducó, ha tenido que hacer fila en dos ocasiones para conseguir una consulta con el médico, y teme que si no lo surten antes del 07 de marzo, suceda lo mismo.

“Yo vine desde el 02 de enero, hice una cita, me dieron las recetas y no había. He estado viniendo semana a semana, semana a semana, y nada. El 02 de febrero la receta caducó porque duran nomás 30 días.

“Si me da el 07 de marzo, voy a tener que hacer fila otra vez, y se pierde todo el día ahí, todo el día sin comer, sin tener donde ir al baño, es muy pesado”, explicó el hombre.

Los afectados esperan que el IMSS atienda el problema de desabasto pronto, para que no los haga gastar más tiempo y dinero en sus tratamientos, o que modifiquen la fórmula farmacéutica por una que sí tengan en existencia.

Se preguntó al IMSS respecto a la falta de ese medicamento que reportan derechohabientes, pero al cierre de la edición no había una respuesta.