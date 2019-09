Onda expansiva daña dos casas, tras la explosión

HERMOSILLO, Sonora.- Tras la explosión que se registró el jueves pasado en la colonia Los Jardines, donde madre e hija perdieron la vida y tres personas más resultaron lesionadas, las dos viviendas que presentaron afectaciones tendrán que ser demolidas, aseveró la directora de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Santa Aguilar Castillo dijo que es imposible que los predios sean habitados de acuerdo con las condiciones en que se encuentran y tendrán que ser derribadas en las próximas horas.



"Es que presentan daños de 45 grados, es daño estructural, de losa, cimentación, muy probablemente estén afectadas las varillas, entonces lamentablemente sí se tienen que demoler", indicó.



Los daños pudieron haber sido mayores si el cilindro de gas hubiera sido de 45 kilos, expuso, pero era de 30 y aún así ocasionó pérdidas irreparables.



Destacó que los materiales con los que estaban hechas las construcciones también influyeron para que la explosión dañara las estructuras de las viviendas, además de que tenían más de 30 años de antigüedad.



Buscarán apoyo a familias



"No es la misma que te encuentres una casa de cartón y de adobe, a una casa de material. Todo depende de la vulnerabilidad del entorno, ya sea que sea una construcción con ladrillo o de block.



"Por ejemplo, la casa de dos pisos que está a dos casas de donde sucedió la tragedia, no le pasó nada por el tipo de construcción, si acaso movió un pedazo de lámina la onda expansiva, pero fue todo lo que le hizo porque seguramente es una muy buena construcción y diseño", explicó.



A raíz de lo sucedido, añadió, autoridades municipales solicitarán un recurso federal para poder ayudar a las familias afectadas, pero aún no se concreta nada.



Afectaciones



Según los datos emitidos por el Departamento de Bomberos de Hermosillo, más de 20 viviendas de alrededor donde se originó la explosión presentaron afectaciones en los cristales de las ventanas y marcos, tanto de puertas como de ventanas.



La Escuela Primaria Profesora Zoila Reyna de Palafox y el Jardín de Niños Zix Quisil, localizados a unos cuantos metros de donde sucedieron los hechos, también fueron alcanzados por la onda expansiva y se suspendieron las clases hasta el próximo martes.