Obras simultáneas en calles de Hermosillo afectan a conductores

HERMOSILLO, Sonora.- El aumento de tráfico derivado de los trabajos en diferentes cruceros de la ciudad molesta a los automovilistas hermosillenses, quienes dijeron tener que esperar mucho tiempo para poder circular y llegar al trabajo o algún otro lado.

El Ayuntamiento de Hermosillo tiene reparaciones en al menos 10 puntos, de los 16 que atenderán en el año, además una obra en el puente a desnivel Luis Encinas y Veracruz, y el recarpeteo de la calle Reforma, por lo que ha afectado el tránsito normal.

De acuerdo con Hermosillo ¿Cómo Vamos?, el número de vehículos se incrementó casi un 70% desde el 2017, al pasar de 316 mil a 530 mil unidades.

“De la Doctor Paliza aquí al Colosio ya he hecho 15 minutos, antes hacía 3 minutos o menos”, indicó Guadalupe Rodríguez, automovilista de Reforma y Colosio, “está muy bien que arreglen las calles principales, pero también les encargo las de las colonias, principalmente la de Los Olivos”.

Otros conductores como Martha Reyes han tenido que cambiar sus horarios para poder llegar a tiempo a su destino durante el día, pues anticipan las filas de tráfico que tendrán que atravesar debido a las obras.

Me tomaba unos 30 minutos llegar a la escuela de mis hijos pero yo me tengo que venir con una hora de anticipación, si no nos fuéramos una hora antes no llegáramos”, sostuvo, “no tengo rutas alternas porque cualquiera de las dos vías que tengo en llegar a la escuela de mis hijos, no tengo cómo llegar sin tomar las calles con obras”.