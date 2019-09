O'Koyea reporta con Naranjeros

El conseguir el título y tener una buena temporada en el plano individual son las metas con las que el estadounidense O’Koyea Dickson reportó a los entrenamientos de Naranjeros de Hermosillo.



El jardinero y bateador designado que estuvo con el equipo en la temporada 2016-2017 espera repetir lo hecho en aquel mes de enero donde fue uno de los mejores maderos del cuadro en los playoffs.



“Tenemos un gran grupo de jugadores, sé que Vinny nos pondrá listos para jugar, y tenemos grandes liders en el equipo, espero tener una buena temporada, que todos estemos sanos y traer el campeonato a Hermosillo”, declaró.



Además, no negó que la campaña en la que estuvo con el equipo se quedó con “negocios pendientes” por cumplir, como el hecho de conseguir el gallardete 17 para el equipo que ahora dirigirá Vinicio Castilla.



“Me siento bien, estoy feliz de estar aquí, me siento muy agradecido de que el equipo me diera la oportunidad de regresar y tenemos asuntos pendientes de los cuales ocuparnos, espeor poder traer el campeonato otra vez a Hermosillo este año”, comentó.