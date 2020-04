“Nunca se ha parado la Cuaresma”: Capitán mayor de ramada yaqui

HERMOSILLO, Sonora.- Por primera vez en la historia de la etnia Yaqui existe la posibilidad de que sea cancelada la celebración de la quema de máscaras durante la Semana Mayor, señaló Joel Coronado Amado.



El capitán mayor de la ramada yaqui ubicada en la colonia Coloso Alto señaló que hoy miércoles se dará una respuesta a los miembros de la tribu para saber si continúan con la festividad.



“Ahorita las seis ramadas estamos funcionando, va a haber una reunión con las autoridades de Salud y el secretario del Ayuntamiento, pero creo que lo que les corresponde a ellos es hablar con la gente”, comentó.



CONFÍAN HAYA ACUERDO



A pesar de la situación Coronado Amado espera que sea una reunión fructífera y que se llegue a un acuerdo con los miembros yaquis, ya que para ellos la Semana Santa es la principal celebración.



“Sería la primera vez que no nos dejan hacerla, desde los años de 1800 estamos con esta tradición y nunca se ha parado hasta ahorita , pero no es lo más viable para nosotros ni para ellos”, manifestó.



Aunque en redes sociales se dio a conocer que el fin de semana pasado hubo una gran aglomeración de personas en la ramada ubicada en Coloso Alto, añadió que ellos no están en facultad para decir a la gente que no vaya a ver las ceremonias.



“Nosotros no podemos decirles que se vayan, en nuestras posibilidades llevamos a la práctica las medidas de limpieza. Pero nunca se ha parado la Cuaresma”, destacó el líder yaqui.



La reunión será en la Secretaría del Ayuntamiento después de las 09:00, puntualizó, por lo que se espera que para las 14:00 horas se defina qué pasará con las tradiciones yaquis la próxima semana.