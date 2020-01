Nueva prueba

HERMOSILLO, Sonora.- Para el nuevo futbolista de Cimarrones de Sonora, Aldo Arellano, el llegar al Ascenso MX no es un retroceso en su carrera, sino una etapa de aprendizaje, aseguró el mismo futbolista.

El medio de contención llega procedente de los Gallos Blancos de Querétaro y con experiencia en la Liga MX desde hace tres años

En el último semestre, el jugador de 24 años de edad disputó seis partidos, todos de inicio, anotó un gol, para acumular 490 minutos en cancha, en el que su mayor participación fue con la filial Sub 20 del cuadro "emplumado".

"Lo tomo como un aprendizaje, como una prueba nueva en mi carrera, en mi vida y ya ansioso de que empiece el torneo, donde me veo cumpliendo algunos objetivos personales, si algo me caracteriza a mí es el trabajo, la constancia, además de la confianza que nos da Isaac al momento de entrenar y de jugar creo que nos viene bien y me va a venir muy bien este reto en mi carrera".

Rodeado de compañeros jóvenes pero ya con experiencia en la categoría, el futbolista reconoce la calidad de plantel que tiene el cuadro ‘cornudo’ para este semestre, así como a Isaac Morales, a quien ya tuvo de estratega en su paso por Fuerzas Básicas.