No suspenderán a alumnos que hicieron reto del "cráneo roto".

Los alumnos de la Secundaria Técnica Número 1 que hicieron el reto del "cráneo roto" no serán suspendidos, ya que según el director del plantel, Francisco Camargo Moroyoqui, los estudiantes se mostraron arrepentidos por lo sucedido y la parte afectada no realizó ninguna denuncia.

No vimos necesaria la suspensión porque no hubo elementos para hacerlo, si bien es cierto cometieron una falta grave, no hubo una denuncia por lo sucedido, ni lesiones que tardan en sanar más de 15 días, entonces no se puede violar el derecho a la educación de los jóvenes", indicó Camargo Moroyoqui.