¡Ni los funcionarios se salvan de la calaca... literaria!

Día de Muertos

A todos los diputados de los distintos partidos los invito a mi aposento y me los traigo conmigo.

Aquí van a trabajar, no van a estar de bonitos. Yo les asignaré la dieta y también su aguinaldito.

Quiero también invitar al señor Gobernador para que me haga proyectos y obras al por mayor.

También me quiero llevar a don Toño Astiazarán, para que amplíe las calles donde más baches cabrán.

Quiero llevarme además a todos los policías. Aquí conmigo no harán muchas de sus fechorías.

A Indira y a María Dolores les pido tranquilidad: Me las traeré a que me hagan mesas de seguridad.

A jefes del bienestar también los quiero traer, para enseñarles a quien se les va a beneficiar.

ALFONSO DURAZO

Gobernador de Sonora

Muy contenta la huesuda llegó directo hasta Sonora, la calaca vino a la segura vestida como una gran señora.

Apareció en Palacio de Gobierno, y preguntó por Alfonso Durazo; su plan era llevarlo al averno luego de darle un abrazo.

“Muy buenos días, jóvenes”, llegó saludando el Gober, listo para la junta matutina, cuando de pronto vio a la Catrina.

“¿Qué se le ofrece señorita?”, preguntó Durazo a la huesuda, “¿quiere agendar una cita?” él pensó que necesitaba ayuda.

“Desde muy lejos vengo y yo sé que no eres malo, es por eso que hoy te tengo un enorme y gran regalo”.

“Traigo para ti el sueño eterno, porque no mereces el infierno, pero si estás en descuerdo te llevo directo al averno”.

Él respiró profundo, directo y sin vacilar: “Hoy no me voy de este mundo, a mí no me vas a llevar”.

“Déjame terminar el sexenio, Tengo proyectos por terminar, si no me pongo de genio y a ti te mando a encerrar”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

Según todo lo que sé, falleció mientras dormía, y también la 4T se acabó ese mismo día.

Se le ve muerto y contento en modesto funeral, custodiado dicho evento por la Guardia Nacional.

En su tumba hay un revuelo que convoca a mucha gente, porque Adán, Claudia y Marcelo han pedido la siguiente.

LORENZO CÓRDOVA

Consejero presidente del INE

Que al final todo culmine es normal –según yo pienso–, y al morir completo el INE, falleció también Lorenzo. Hubo pasmo y estupor entre gente muy curiosa, cuando López Obrador se encargó de abrir la fosa.

ANTONIO ASTIAZARÁN

Alcalde de Hermosillo

La Catrina cayó en un bache camino a casa del alcalde, en el hoyo dejó un huarache... y ahora nadie la persuade.

De llevarse al munícipe ya no le queda duda, en el Más Allá Toño será partícipe de reunión con La Huesuda.

Frente a frente se encontraron en alguna de las colonias que el Presidente recorre para escuchar quejas obligatorias.

“Ven acá, Toñito, que a mí me has de reparar esta llanta ponchada, que yo sí pagué mi predial”.

“Si me llevas ahorita, -replicó Astiazarán-, no tendré la oportunidad de dejar calles lisitas”.

“Voy a darte algo más de tiempo, para que esto tome más forma, pero cuando vuelva quiero ver terminada la Reforma”.

“Será mejor que le muevas, la Calaca le advirtió, “que voy a venir por ti en patrulla eléctrica nueva”. Fue entonces que Toño preocupado respondió:

“Uy, así qué chiste, aquí hay más que en cualquier ciudad: Son 220… en cinco minutos me alcanzas, junto al primer respondiente”.