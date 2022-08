“No merecía morir así”: Abuela de Ian

HERMOSILLO, Sonora.- En la colonia Real del Carmen, vecinos y familiares se reunieron ayer para honrar la memoria del pequeño Ian Alejandro, quien fue encontrado sin vida en el domicilio de un amigo de la familia, quien está detenido como presunto homicida.

Reyna Rodríguez González, expresó que su nieto, quien tenía 5 años de edad, no merecía morir de esa manera, pues era un niño bueno y querido por todos los vecinos.

Narró que Martín “N”, alias “El Berru”, estuvo el domingo hasta la madrugada bajo los influjos de estupefacientes en la casa de la hija que se hacía cargo del cuidado de Ian Alejandro, pero debido a que lo conocen desde pequeño nunca sospecharon que él pudo llevárselo.

La mujer indicó que tenía cerca de un mes fuera de Hermosillo, pero al saber de la desaparición de su nieto regresó para sumarse a la búsqueda, sin sospechar en ningún momento de “El Berru”.

El niño estaba dormido y ahí estaba ese muchacho y un primo de mi hija, y se desapareció, nadie supo nada, estaba ahí y se fue; nunca sospechamos de él, porque lo conocemos desde niño. La verdad él no le hacía daño a nadie, no era malcriado, no merecía esto, esa es la verdad”, reiteró.