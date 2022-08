"No es que no queramos pagar, es que no podemos": Manifestante de la Unión de Usuarios

HERMOSILLO, Sonora.- Una de las manifestantes de la Unión de Usuarios, Carolina Gastélum expresó que "No es que no queramos pagar, es que no podemos", quien participó en el bloqueo de las calles de Luis Encinas y Rosales, pidiendo la destitución del gerente de CFE en la entidad.

Están cortando la luz aun cuando las temperaturas han llegado a los 40 y tantos grados, y la verdad somos mucha gente que somos trabajadores y la verdad no nos alcanza. "Trabajamos y el sueldo no sube, más sin embargo lo que es la canasta básica y los servicios están a el alza a cada ratito; si nosotros como usuarios no podemos cubrir el recibo luego llega el corte, sin pensar si tenemos hijos pequeños, gente enferma, adultos mayores y esto es algo injusto", se quejó.

La mujer fue clara al decir que por parte de los ciudadanos jamás ha habido la intención de dejar de pagar la electricidad, porque reconocen que es algo necesario para vivir, pero piden que les permitan hacer el pago en partes, para que sea más fácil cubrirlo.

Que no nos den la oportunidad del convenio, que no nos den la oportunidad de una reconexión, es algo injusto, es inhumano, porque creame que no lo hacemos porque no queremos pagar, lo hacemos porque no podemos", manifestó.

Junto a ella, cerca de 100 personas más cerraron todos los cruces de esta vialidad, tanto de Sur a Norte, como de Oriente a Poniente.

Además, otras vialidades bloqueadas por la misma razón son García Morales y Quiroga; Solidaridad y Progreso; Luis Encinas y Solidaridad; bulevar Kino y Rodríguez; y Xolotl y Clouthier salida Sur de Hermosillo.