Necesitan apoyo para retirar basura de escuelas

HERMOSILLO, Sonora.- A pocas semanas del inicio de clases, el personal de mantenimiento de varias escuelas trabajan en la limpieza de los planteles, sin embargo hay algunas cuestiones eléctricas y de limpieza que preocupan a los empleados.

José Serrano, integrante del personal de intendencia de la escuela primaria Lázaro Cárdenas en el bulevar Jorge Juillerat, en la colonia Coloso Bajo, señaló que les han robado cableado eléctrico en múltiples ocasiones.

En la pandemia se robaron el transformador y el cableado”, comentó, “no creo que para el inicio a clases quede listo ese problema”. Otro problema ha sido la basura de gran tamaño, como escombro, ramas y maleza, la cual no ha podido retirarse del plantel al no contar con un vehículo para ello. “Ya solicité el apoyo del Ayuntamiento pero no han venido, esperemos que nos hagan caso, aunque aún queda mucho por limpiar porque con las lluvias la maleza crece mucho”, dijo