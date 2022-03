Mujeres Sonorenses y exitosas: Ross emprende y brinda empleo a mujeres

La disciplina, constancia, trabajo y esfuerzo, es lo que llevó a Rosa Isela Velázquez a ser una joven emprendedoras en Hermosillo y desde 2015 es propietaria de la franquicia “La Carreta Verde”, que cuenta con 24 sucursales y cuyo equipo de trabajo está compuesto 100% por mujeres.

Hace seis años la joven y madre de familia, de 33 años de edad, conocida por sus amigos y familiares como “Ross”, inició su negocio de venta de alimentos saludables con un reducido presupuesto, producto de un préstamo que le ofrecieron sus padres.

Cuando inicié, fue muy poco presupuesto, le pedí a mis papás 50 mil pesos prestados, tengo esa cantidad súper clara y todavía fresca y con eso empecé”, relata, “puse una carretita que me traje de Guaymas, que ya había sido usada, compré equipo que también era usado, ahorita ya usamos carretas nuevas y también todo el equipo es nuevo”.

Con el apoyo de su esposo, Ross abrió su “Carreta Verde” en un espacio que rentó en el bulevar Solidaridad y la calle Tepic, a un costado del Mercado Francisco I. Madero, ofreciendo jugos, licuados, ensaladas, yogurt con fruta y sándwiches saludables.

Aunque este tipo de concepto ya existía en Hermosillo, decidió incursionar como empresaria en este tipo de negocio basándose en sus propias necesidades, ya que ella misma consume este tipo de alimentos pero no le satisfacía del todo.

“Son muchas cosas que a lo mejor ahorita ya hay en todas partes”, indica, “pero increíblemente hace seis años, en carretas, no encontrabas este servicio y hasta que ya platicando con mi esposo le dije: Vamos a hacerlo”.

Rosa Isela Velázquez pensó en cómo le gustaría tener su nómina de empleadas, a las cuales les ofrece la oportunidad de superarse y obtener los beneficios de cualquier empresa bien establecida.

En mi perspectiva tenemos un trato más ameno, más cálido hacia el servicio el cliente, que es un tema muy sensible para mí, comencé a probar, cómo funcionaba con mujeres”, resalta.

Al ver que el ambiente de trabajo era muy bueno y su concepto funcionó, decidió seguir dándoles empleo, a quienes llama sus “piñitas”, ya que han tomado un espíritu del servicio al cliente.

El concepto gustó tanto que muchos se interesaron en apostarle a la marca, lo que la convirtió en una franquicia, donde la dueña de sigue siendo Ross, pero algunas son administradas por inversionistas.

“La Carreta Verde” cuenta con 24 sucursales, distribuidas por toda la ciudad, con una nómina de más de 60 empleadas.

“Hay que empezar desde tu trinchera con lo que tengas, haciendo lo que tengas”, afirma, “hoy vendes un bollito que desde tu casa hiciste y mañana vas a empezar a vender diez. A veces vamos pausando el sueño o el reto de emprender porque queremos empezar en lo grande y no necesariamente es así”.

No alargues más el sueño, no alargues más la meta. Comienza donde estás, con lo que estás. No necesitas mucho dinero ni mucho equipo, empieza de menos a más” concluyó.