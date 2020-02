"Mis hijos ya van a tener su cama": Beneficiada del Día del Tilichero

Después de perder su casa y todas sus pertenencias durante un incendio el pasado 20 de enero, América Esmeralda Arvizu Gaxiola fue beneficiada con más de 50 apoyos por parte de los hermosillenses durante el Día del Tilichero, el cual se celebró ayer en el Estacionamiento del Héctor Espino.

Me siento muy agradecida, muy bendecida de ver toda la ayuda que he recibido, porque todo es para mis cinco hijos, los cuales ya van a tener su cama, su ropa, hasta comida nos trajeron, no puedo más que decirles gracias", mencionó conmovida.